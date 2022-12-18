الزراعة تقترح منع إستيراد الطماطة لوفرتها

بغداد – فائز جواد

قدمت وزارة الزراعة ،طلبا الى المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن منع استيراد محصول الطماطة بسبب وفرتها محلياً .وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تابعته (الزمان) امس ان (الوزير عباس العلياوي، قدم طلبا الى المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن منع استيراد محصول الطماطة نتيجة وفرتها محليا ،ولكن لم تحصل الاجابة حتى الان ،ومن المقرر ان يعقد المجلس اجتماعه اليوم الاثنين للبت في هذا الامر)، واشار الى ان (الطلب جاء نتيجة زيادة الانتاج لهذا المحصول في محافظتي النجف وكربلاء ، ولغرض تشجيع الفلاحين على الانتاج)، مؤكدا انه (من مهامه الوزارة، حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر)، مشددا على (ضرورة تنفيذ قانون حماية المنتج المحلي وفرض تعرفة كمركية على المستورد تكون موازية لكلفة المنتج المحلي لاجل دعم الفلاحين والمزارعين). وكانت تقارير قد تحدثت عن حصول الوزارة على موافقة ،موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على منع استيراد محصول الطماطة من المنافذ الحدودية لوفرتها محلياً.