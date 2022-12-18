إتفاقية تعاون مشترك بين معهدي العلمين وإعداد وتأهيل القادة

النجف – الزمان

على هامش احتفالية اعلان أسماء الفائزين بجائزة بحر العلوم للإبداع بنسختها الرابعة والتي أقيمت على قاعة معهد العلمين للدراسات العليا في 17 كانون الأول 2022 وبحضور إبراهيم بحر العلوم المشرف العام، والأمين العام لأمانة مجلس الوزراء حميد الغزي، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين معهد العلمين للدراسات العليا، والمعهد العالي لإعداد وتـأهيل القادة في امانة مجلس الوزراء. وقعها عن معهد العلمين عميد المعهد الأستاذ زيد العكيلي، وعن المعهد العالي لإعداد وتاهيل القادة الأستاذ المساعد عبد الكريم كاظم عجيل. وتهدف الاتفاقية الى الارتقاء بمستوى المعهدين، وجعلهما في مستوى المعاهد العريقة، ومن اجل زيادة أواصر التعاون بينهما، وفتح افاق تعاون جديدة في المجالات الاكاديمية، ورفع المستوى العلمي والبحثي، من خلال التعاون في تطوير الخطط والبرامج العلمية، تبادل الكتب والمصادر ضمن التخصصات المشتركة، وإقامة الورش التدريبية لتطوير مهارات التدريسيين والفنيين والاداريين، والمؤتمرات العلمية المشتركة، والتعاون في مجال التعليم الالكتروني، واجراء البحوث التخصصية المشتركة، وتقييم البحوث من قبل مختصي المعهدين، وتبادل الزيارات العلمية للطلبة والمتدربين.