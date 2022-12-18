النقل يوفد فريقاً إلى سيئول ويستعد لإستقبال وفود خليجي 25

بغداد – ابتهال العربي

اوفدت الشركة العامة للنقل البري، التابعة الى وزارة النقل، فريقاً هندسيا الى جمهورية كوريا الجنوبية، يرأسه مدير دائرة المهندس المقيم لمشروع بناية المجمع الإداري، حسين عبد الكريم جويعد، لمعاينة معمل هونداي للمصاعد الكهربائية، والإتفاق على تجهيزها بخمسة مصاعد احدهما بانوراما نهاية الشهر الجاري، لربطها في بناية المجمع الإداري، الذي وصلت نسب الإنجاز الى اكثر من 92 بالمئة). واعدَّ مطار البصرة الدولي، خطة وبرنامجاً لجميع متطلبات استقبال الوفود والفرق الرياضية والشخصيات المهمة، القادمة إلى البلاد والمحافظة، لحضور بطولة خليجي 25. وقال مدير المطار، عبدالحسين محسن عبد، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هنالك خطة متكاملة وبرنامجاً لجميع متطلبات استقبال الوفود والجماهير والفرق الرياضية وتوديعهم، حسب توجيهات رئاسة الطيران المدني، ودعم محافظ البصرة)، واشار الى (وجود اكثر من منفذ لدخول المسافرين، وتفعيل صالتي القدوم المحلي و المواد، لضمان تحقيق انسيابية عالية، بالتعاون مع الجهات الساندة في مطار البصرة)، مؤكداً ان (المطار على استعداد تام لإستقبال جميع الوافدين). في سياق متصل، ناقش المدير العام للموانئ فرحان الفرطوسي، مع قائد شرطة البصرة، قاسم راشد زويد، ومدير المرور، حيدر عبود، الإستعدادات لخليجي 25. واوضح الفرطوسي في تصريح امس (اهمية التعاون مع دوائر الدولة، وتسهيل مهامها المتعلقة بالبطولة، المقرر اقامتها مطلع الشهر العام المقبل). في غضون ذلك، نبَّهت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، التابعة الى النقل، من خطورة تكتلات طيور الحمام قرب حركة الطائرات. وذكر مدير عام الشركة لخدمات الملاحة الجوية، علي محسن هاشم، في تصريح لـ (الزمان) امس ان (فريق المراقبة الجوية شاهد سرباً من الطيور الحمام تحلّق على المدرج الشمالي، وتسكن في برج بصالة الشرف الكبرى)، مبيناً ان (هذه الحالة تعد خطراً كبيراً على سلامة الحركة الجوية)، واضاف انها (سبباً رئيسياً في حوادث الطيران، التي اوصت بها المنظمه الدولية للطيران بموجب ابعاد الطيور، وتخريب اعشاشها عن منطقة حركة الطائرات). واصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، توضيحاً بشأن تداول عدد من الصفحات الإلكترونية، مقطعاً يُظهر تسرب ماء في صالة المطار قرب حزام الحقائب. وبينت ان (الكسر حدث جراء اعمال التأهيل والصيانة التي تنفذها فرق الصيانة المختصة، في منظومة الحريق المتوقفة منذ عام 2016) واضافات ان (الكسر جرى في الأنبوب ادى الى تسرب المياة بقوة في صالة القادمين قرب حزام الحقائب).