142 باحثاً يتنافسون على جائزة بحر العلوم للإبداع في دورتها الرابعة

تحديات السرطان وآفات الزراعة تتصدّران الإنجازات الفائزة

النجف – سعدون الجابري

شهدت القاعة الكبرى لمعهد العلمين للدراسات العليات في النجف الأشرف، إحتفالية لتكريم المبدعين في مجال البحث العلمي، نظمتهامؤسسة بحر العلوم الخيرية وذلك لإعلان نتائج جائزة الأبداع بدورتها الرابعة ، في حقول العلوم الطبية والعلوم الزراعية والتنمية ، تقديراً لإسهامات الباحثين في مجالات معرفية محددة وحسب حاجة البلد والمنطقة.

وأقيمت الإحتفالية بحضور ممثل رئيس الجمهورية علي الشكري و ممثل رئيس الوزراء عقيل كريم الخزعلي ووزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي و وزير الزراعة عباس العلياوي و الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومحافظ النجف ماجد الوائلي ، و عدد من أعضاء مجلس النواب إضافة لحضور أكاديمي وإعلامي كبير .

بحوث السرطان

البحوث الفائزة لعام 2022 كانت جائزة الأبداع في العلوم الطبية ، والجائزة الثانية في العلوم الطبية تقاسمها بحثان .. الأول مقدم من الجامعة المستنصرية – المركز العراقي لبحوث السرطان و الوراثة الطبية والموسوم ( تجانس نظرية جزئية الكلوكوز مع ڤايروس مرض النيوكاسل .. لقتل خلايا سرطان الثدي ، عن طريق تثبيط مسار تحلل الكلوكوز من خلال تثبيط أنزيم ثلاثي .. كلسيريل الدهايد الفوسفات ، للفريق البحثي المؤلف من الباحثين أحمد مجيد حمزه و عامر حسن عبد الله وزينب ماجد اللامي . و البحث الثاني مقدم من جامعة تكريت / كلية الطب .. الموسوم (زيادة فاعلية العلاج المناعي لأورام سرطان البروستات .. عن طريق إستخدام خلايا لمفاوية خاصة ( غاما دلتا ) ومثبطات الكوابح المناعية ) .

الفريق البحثي تألف من : الدكتور مهند حميد ندا الجنابي / كلية طب تكريت رئيساً .. و الدكتور هونغ وانغ من جامعة أيوا الأمريكية و الدكتور يوشي تناك من جامعة كونيوتو اليابانية ، و الدكتور كريغ مورتيا من كلية طب كارفر الأمريكية .

أستلم الجائزة نيابة عن الفريق البحثي الدكتور مهند حميد ندا الجنابي / رئيس فريق التقنية الشمالية في الموصل بالبحث الموسوم ( العلاقات التطويرية بين الجراثيم المسببة لألتهاب الضرع في الأبقار (المفطورات ) في ولاية بجنوب إستراليا ، و الفريق البحثي الفائز مؤلف من : عبد البر أحمد نوري الفرحة و كيروبيترو فسكي جيمي ومحمد فاروق شريف و بور مانو وأيمان طاهر أندريو و هوار ، لأستلام الجائزة الأولى في العلوم الطبية .. والفائز بالجائزة الثانية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية / كلية الأغذية و علوم الزراعة . و الجائزة الثانية في العلوم الزراعية.. و الفائز بالجائزة الأولى من كلية الزراعة .

و قررت الأمانة العامة لجائزة بحر العلوم للأبداع لعام 2022 حجب الجائزة في التنمية لهذه الدورة .

و قلد وزير الصحة صالح الحسناوي الفائزين في مجال الطب من داخل العراق و خارجة ، بحضور رئيس المؤسسة و أعضاءها والمشاركين والمسؤولين في المحافظة.

الجدير ذكرة : تأتي هذه الجائزة سعياً من مؤسسة بحر العلوم الخيرية لتخليد دور العلامة الراحل السيد محمد بحر العلوم ( رحمة الله ) .. ومسيرته العلمية و الأدبية والسياسية الحافلة ، و التي أمتدت قرابة سبعة عقود من الزمن .. أسهم خلالها في العديد من الأنشطة والفعاليات ، بما أثرى الفكر في مجالات شتى .. فضلاً عن دورة السياسي في تأريخ العراق إبتداءً من منتصف القرن العشرين .

و تهدف الجائزة الى الإسهام في تطوير العمل البحثي و العلمي والأبداع الأكاديمي وخاصة بين الشباب من خلال تكريم المبدعين منهم. و أن مجموع البحوث المتنافسة على جائزة بحر العلوم للأبداع الدوره الرابعة 2022 من داخل العراق وخارجة بلغ 142 بحثاً بالعلوم الطبية و العلوم الزراعية والتنمية ، بمشاركة الجامعات الحكومية والأهلية و الدوائر البحثية في المؤسسات و الوزارات إضافة الى الجامعات العربية . و وصف رئيس مؤسسة بحر العلوم الخيرية الدكتور أبراهيم بحر العلوم الجائزة بالفريدة من نوعها و التي تتبناها مؤسسة بحر العلوم الخيرية و معهد العلمين للدراسات العليا .. وهي أهلية .

و بين بحر العلوم لـ( الزمان) التي حضرت الأحتفالية (كانت هناك مشاركات واسعة من العراق و خارجة .. وفازت بإحدى الجوائز المملكة العربية السعودية ، وكذلك هناك مشاركات من كافة الجامعات العراقية، و هذه المشاركات نعتبرها نوايا جيدة و تطوير وتحفيز البحث العلمي.

مطالباً : الحكومة بوضع المزيد من التخصيصات المالية للمؤسسات المعنية بالبحث العلمي.

متمنياً : من القطاع الخاص لتحويل الطاقات للأستثمار .. لأجل أقتصاد المعرفة ، حيث في الدورة الأولى لجائزة بحر العلوم للأبداع كان عدد البحوث المقدمة فيها 40 بحثاً ، وبهذه الدورة الرابعة كان عدد المشاركين بالبحوث 142 بحثاً ، بمشاركة الجامعات العراقية من الموصل حتى البصرة .. فضلاً عن جامعات عربية و مؤسسات علمية من كوردستان . (الزمان) التقت الباحثين الفائزين بجائزة بحر العلوم للأبداع : واللقاء الأول مع رئيس فرع الميكانيك الأحيائي في قسم الطب الحياتي / الجامعة التكنولوجية الباحث الدكتور سعد محمود علي : الحمد لله حصلت على الجائزة الأولى في مجال التخصص الطبي في العلوم الطبية ، و بحثي كان فصل خلايا الدم و عزل خلايا السرطان و الڤايروسات ، وحصلت على نتائج جيدة في هذا البحث ، و يكون في مقدمة البحوث في تخصصي ، حيث هناك العديد من الفرق البحثية بالعالم و الحمد لله أستطعت التفوق عليهم ، من حيث الكفاءه و كمية المادة المفصلة من الدم، و كذلك عمليات العزل بعدة مرات .. وبحثي أيضاً نال براءة إختراع ، وأيضاً فزت بالكأس الذهبي في المؤتمر الدولي في طهران .. و حصلت على العلوم العراقية من وزارة التعليم العالي .

حفل تكريم

و أختتم علي : أشكر مؤسسة بحر العلوم و كذلك (جريدة الزمان) لنشرها العلوم و البحوث والثقافة في داخل العراق و خارجة . من جانبة قال الباحث من جمهورية مصر العربية و أستاذ في جامعة الملك سعود و كذلك في جامعة الزقاقيق في مصر الدكتور أيمن عبد العزيز سويلم : شرف كبير لي للحضور و المشاركة في حفل تكريم المبدعين بحائزة بحر العلوم للأبداع ، و إعتزازي تكريمنا جرى في أرض العراق العزيز .. أرض الحضارات و العلم و العلماء ، و كان التكريم حفاوه كبيرة في الأستقبال والتكريم لنا . و عبر منبركم الإعلامي الكبير أحب أن أشكر أهل العراق و المنظمين لهذا الحفل ، و إنشاء الله بالتوفيق للجميع في السنوات المقبلة لجائزة بحر العلوم للأبداع . و شكر الباحث من المركز العراقي لبحوث السرطان في الجامعة المستنصرية الدكتور أحمد مجيد حمزه الشمري : شكر القائمين على تكريم النخب من قبل مؤسسة بحر العلوم الخيرية و معهد العلمين للدراسات العليا ، لدعمهم العلم والعلماء في العراق و خارجة .. وبحثي كان إيجاد فكرة مقاومة الخلايا السرطانية وأستهلاكها للطاقة من الغذاء ، و قد أثبتت التحليلات المختبرية على نماذج تحليلات حيوانية و أمكانية تطبيقها على البشر .

و أخيراً كان لقاءنا مع الباحثة من الجامعة التكنولوجية / مدير قسم الدراسات الدكتورة خولة صلاح خشان: أشكر مؤسسة بحر العلوم الخيرية ومعهد العلمين للدراسات العليا على إقامة هذا الحفل البهيج لتكريم نخبة من المبدعين الأكاديميين و العلميين ، ودعم الباحثين وتشجيعهم لأجل تطوير المجتمع وتلبية إحتياجات قطاعات مختلفة ، في مجال الصناعة والزراعة وتطويرها في البلد . كما أعلنت المؤسســة في الإحتفالية عن نتائج جائزة الإبداع بدورتها الرابعة في حقــول العلــوم الطبية والعلــوم الزراعية و التنمية ، تقديراً لإسهامات الباحثين في مجالات معرفية محددة وحسب حاجة البلد والمنطقة، و أشار بيان للمؤسسة تلقته (الزمان) إلى أن مجموع البحوث التي تم استلامهاً من داخل العراق و خارجه لهذه الدورة بلغ 142 بحثاً ، في العلوم الطبية والعلوم الزراعية والتنمية ، بمشاركة الجامعات الحكومية و الأهلية والدوائر البحثية في الوزارات والمؤسســات الحكومية ، إضافة الى الجامعات العربية على النحو الاتي : حيث توزعت نسبة كبيرة من البحوث المشاركة على أمهات الجامعات العراقية ، و منها الجامعة التكنولوجية و جامعة بغــداد وجامعة الموصل و الجامعة المستنصرية ، وجامعة الكوفة وجامعة البصرة وجامعة بابل وجامعة النهرين وجامعة تكريت وجامعــة جابر بن حيان وجامعة المثنى و جامعة القاســم الخضراء وجامعــة الانبار وجامعة كربلاء والكلية التقنية الشمالية والكلية التقنية الجنوبية ، و أيضاً ســاهمت الجامعات و الكليــات الأهلية في العراق ، منهــا جامعة البيان وجامعة الزهراء و كلية التراث الجامعة و كلية الشــيخ الطوسي الجامعة ، وكذلك شاركت الوزارات والمؤسسات الحكومية منها الدوائر البحثيــة التابعة لوزارة الصحــة في محافظة نينوى و النجف الأشرف وكربلاء المقدسة و دائرة صحة واسط ، ومراكز البحوث مثل : مركز بحوث السرطان والدوائر البحثيــة في وزارة الزراعية ووزارة التخطيط . ولم تقتصر المشــاركة على الجامعات والمعاهد العراقية .. بل حضيت بمشاركة عربية ، فقد شاركت في الجائزة بحوث من جامعة الملك سعود بن عبــد العزيز في المملكة العربية الســعودية و معهــد بحوث المحاصيــل في جمهورية مصرالعربية و جامعة القدس في فلســطين و المركز العربي للدراسات العربية و غيرها . ومرت عملية تقويم البحوث المشاركة في الجائزة بثلاث مراحل : المرحلــة الأولى .. حيث قامــت لجنة متخصصة من عشرة محكمــين منتدبة من الأمانة العامة لفحص الأعمال ًالمشـاركة فحصاً أولياً، و تم ترشيح 42 بحثاً للمرحلة الثانية .

المرحلة الثانية : أختارت الأمانة العامة للجائزة محكمين من ذوي الكفاءة والخبرة و الســمعة الطيبة ، و كانت البحوث المرشــحة الى مرحلة التقويــم الثانيــة كالتالي 22 بحثــاً في العلوم الطبية ، و 13 بحثاً في العلــوم الزراعية ، و 7 بحوث في التنمية ، و يتم تقويم كل عمل من قبل ثلاثة محكمين من أساتذة و خبراء في الجامعات العراقية بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد في الأختصاصات الدقيقة ، و قد شــارك 46 محكماً في هــذه الدورة ، و يمنح الباحثون المشــاركون في المرحلة الثانية شــهادات تكريمية مع درع تذكاري .

المرحلة النهائية : تعرض البحوث الأعلى تقويماً و الأعلى درجة بحسب آراء المحكمين على لجنة ثلاثية متخصصة من الأمانة العامة لتحديد الفائزين بالجائزة ، و يمنح الفائزون شــهاداتتكريمية و دروع مع المكافأة المالية المخصصة.