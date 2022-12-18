زمن الشهادات العليا – خمائل السامرائي

في زحمة فوضى الشهادات العليا .. ونيل بعض طلاب العلم (بالاسم) درجات علمية متقدمة كالماجستير والدكتوراه .. فنحن في زمن كثرت فيه الشهادات الغير معلوم مصدرها او المشكوك بمدى جديتها او الطريقة التي تم الحصول بها عليها ..وكل يوم نسمع عن زيف تلك الشهادات او عدم كفاءة اصحابها او انهم اقل بكثير من درجات علمية تمنح لهم من جامعات شتى ..رغم هذه الموجة الظاهرة يلمع نجم اناس يستحقون تلك الشهادات … نعم ينالونها عن جدارة واستحقاق فهم مجتهدون ..جديون .. مصداقيتهم عالية في البحث العلمي .. هم طلاب علم بحق يسلكون الطرق الصحيحة التي كنا نسمع عنها والتي تراجعت او تغير سيرها وابتعدت عما هو معهود .. .يظل هناك من يعيد النصاب دوما الى الطريق الصحيح هناك من درس وبحث بجد وتعب وامانة .. اراد ان يأتي بشيء يسجل باسمه يكون ثمرة نافعة يستفاد منها ويفيد فبعض الدراسات الفريدة تشكل مصدرا ومرجعا للباحثين من بعده… هناك من يفعل ذلك وبكل صدق ليترك بصمة ليقول شيئا ليثبت ان للعلم وللبحث بمختلف صنوفه وتفرعاته اهله وناسه… وفي اي تراجع هناك من يرتقي ويقدم الافضل لا تيأسوا ففي وسط الظلام نور وفي زحام الكذب هناك حقائق وفي زمن الزيف هناك صح وحق وصدق هناك من يعمل بضمير ومصداقية فلا تقطعوا الرجاء سيظل الخير موجود ..مبروك لكل من يسعى بجد واجتهاد باحثا عن الحقيقة بأطر علمية و اكاديمية ولابد ان يتميز بل انه سيتميز حتما وسيأخذ المكانة التي يستحق عاجلا ام آجلا .. سيكون هنالك من يثمن ويقدر جهدك الصادق لا محال …