كارداشيان بإطلالة متعبة

{ نيويورك – وكالات – أثارت مجموعة من الصور المتداولة لنجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” خلال تواجدها في احد المطارات في نيويورك الأمريكية جدلًا كبيرًا بين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وصدمت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 42 عاماً الجمهور عندما التقطت لها عدسات الكاميرا الباباراتزي مجموعة من الصور كشفت من خلالها عن الجانب المظلم من جمال كيم الذي يتغزل به الجمهور بشكل مستمر.وظهرت في الصورة بشكل طبيعي دون مكياج فبدا وجهها متعباً جداً وظهرت عليه ملامح التعب، كما ان بشرتها كانت باهتة جداً وبعيدة عن النضارة، بالاضافة الى الهالات السوداء التي ظهرت حول عينيها.وتسببت هذه الصورة بصدمة كبيرة للمتابعين الذي اعتادوا على ظهور نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة بابهى حالاتها حيث عادة ما تحظى باعجاب الجمهور، وتكشف الصور عن نضارة بشرتها.