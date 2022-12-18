طبيبة من الناصرية تتصدّر قائمة هن للإبداع

عراقية تحصل على جائزة فخر العرب للمرة الثالثة

دبي – الناصرية – الزمان

تسلمت رئيس المجلس التنفيذي لمصرف الإقليم التجاري RT Bank هميلة عبد الستار گردي، جائزة “فخر العرب” في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وهذه المرة الثالثة على التوالي التي تحصل فيها على الجائزة، عن كونها “شخصية رائدة ومبتكرة في عدة مجالات ابرزها القطاع المصرفي والاقتصادي والاتصالات”، بحسب المنظمين. وقالت في تصريح، “اتسلّم هذه الجائزة عن القطاع الإداري والاقتصادي والمصرفي، كرائدة في مجال القطاع المصرفي في العراق”، مشيرة الى ان “هذه الجائزة مهمة جدا لي كامرأة كردية ان اتسلم جائزة فخر العرب”.واوضحت انه “يتم ارسال تقريرنا سنوياً للمؤسسة المانحة للجائزة، تقريري الشخصي وتقرير عن مصرف (RT) ويجري تدقيق عمل المرشحين والتقارير المرسلة”، مشيرة الى ان “هذه اول مرة يرشح فيها شخص من العراق لثلاث مرات، وأول مرة افوز انا بالجائزة لثلاث سنوات على التوالي”.وعن تأثير هذه الجائزة، قالت عبد الستار ان “هذه الجائزة سيكون لها أثر كبير على مصرف الإقليم التجاري. البنك المركزي العراقي على علم بتسلّمي للجائزة وهم سعيدون بذلك جدا”، مردفة بأن “مصرف الإقليم التجاري قوي ويتمتع بثقة الناس، هذا يؤثر بشكل كبير. ومن الضروري توسيع مشاريعنا”. ونوّهت الى تركيز جهودهم حول اتمتة المصرف، قائلة: “مشروعنا كبير جداً، هذا البرنامج مفعّل الآن، وبعون الله سيتم إرساله قريباً الى جميع المؤسسات الحكومية”، مبينة ان “هذا أحد اهتمامات رئيس الوزراء ان يتم الاهتمام بالقطاع المصرفي”. وتمنح جائزة “فخر العرب” بالتعاون بين الإمارات والولايات المتحدة، في دبي، لأشخاص من جميع دول العالم، لهم دور في قطاعات الاقتصاد، المالي والمصرفي، التنمية الشاملة والمسؤولية الاجتماعية. على صعيد اخر تصدرت المستثمرة الطبية ساجدة الجبوري ، قائمة (هُن للابداع) ضمن أفضل 50 شخصية نسائية عراقية مؤثرة في المجتمع لعام 2022، في حفل تكريم خاص أقيم في احد فنادق بغداد برعاية ملتقى خبراء العرب .وجاء الاختيار للجبوري كشخصية وطنية عراقية مرموقة تحظى باحترام كل الأوساط الشعبية والحكومية لما تقدمه للعراق من خدمات طبية وتقديم المعالجات المجانية والتكافل الاجتماعي . وعُدّت الجبوري أول سيدة عراقية تدخل مجال الصناعة الطبية الوطنية بحصولها على رخصة انشاء عدد من المصانع في مدينة ذي قار الصناعية . ويبقى للمرأة العراقية دورها الفاعل في المجتمع ، بعد تسجيلها حضوراً طيّباً في مشاركة الرجل بالنجاح والتقدّم بمختلف مجالات العمل.