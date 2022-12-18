الكرم شجاعة – وليد الشطري

الكرم من أنبل الصفات العربية التي ورثناها من أجدادنا العظام..

الرجل الشجاع أكثر خلق الله جوداً ..

الكريمُ عظيم ..

الرجل الكريم الشهم الأصيل ينفق من المال لمساعدة المحتاجين بطيبة خاطر وراحة نفسية ..

التكافل بين أبناء الشعب العراقي فخر وعزة وشموخ.. أشعر بالسعادة والفرح الغامر في أن أزرع الأبتسامة على شفاه الفقراء على قدر المستطاع..

اللغة تقف عاجزة أمام عظمة وروعة الموقف.. أكثر من مرة خاطبت أبناء العراق النجباء أبناء الناصرية العظيمة بمد يد العون للمحتاجين ويأتي الرد فوراً أسرع من البرق.. أحني قامتي لكرم ونخوة ووطنية عون الخشلوك ونخوة وشهامة وفروسية اشروان الوائلي لمواقفهما الإنسانية العظيمة في مساعد المحتاجين ..

شكري وتقديري لأستجابتكما لندائي أكثر من مرة لمد يد العون لمن بحاجة ماسة للمساعدة ..

وفقكما الله لعمل كل ما هو مفرح في هذا الزمن الصعب.. شهامتكم وأنسانيتكم فخر لنا جميعاً للعراق وللناصرية العظيمة..

أتمنى أن يتعلم ساسة الرياء والدجل حكام العراق معنى الوطنية والأنتماء الحقيقي للشعب والوطن من هاتين الشخصيتين الوطنيتين.

جزاكم الله خير الجزاء..