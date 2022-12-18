برلمان الطفل العراقي يخطّط لمؤتمره الإنتخابي

ميسان – محمد رشيد

اعلن أمين عام برلمان الطفل العراقي الأديب محمد رشيد ان (الأمانة العامة للبرلمان تخطط من أشهر ، لأنعقاد المؤتمر الأنتخابي الرابع بحضور أطفال ومشرفين ومدربين من جميع المحافظات ، إستعداداً لمشاركته في الدورة الثالثة من إنتخابات البرلمان العربي للطفل في الشارقة مطلع عام 2023 و أن التأخير الذي حصل لإنعقاد المؤتمر الرابع هو نتيجة عدم تمويل البرلمان منذ تاسيسه عام 2004 والى الآن يعمل بجهود ذاتية قاهرة). كما وجه أمين عام برلمان الطفل برقية إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لايلاء إهتمام خاص لـ(برلمان الطفل العراقي) كونه واجهة ثقافية وحضارية للوطن ، لاسيما أنه مثل العراق في مؤتمرات عديدة حققتها جامعة الدول العربية و الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل في الشارقة و المجلس الاعلى للطفولة في لبنان ، وعدد من الدول العربية و أنه حصل على جوائز و عضوية منظمات عربية ، مهمة منها عضوية إستشارية من المجلس العربية للطفولة و التنمية في القاهرة ، كذلك عضوية الاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين . وأشار رشيد أن(برلمان الطفل العراقي كان يستضيف السيد السوداني في جلساته ، حينما كان محافظ ميسان عام 2010 و أن رشيد حصل على كتاب شكر وتقدير من لدن السوداني لمثابرته و إنجاح مؤتمره الإنتخابي الثالث عام 2017 حينما كان وزيراً للعمل والشؤون الإجتماعية).