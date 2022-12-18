عمل لصالح يحث الصغار على إحترام الوقت بعيداً عن الكسل

تلاميذ يستمتعون بأميرة الأحلام على خشبة الوطني

بغداد – ياسين ياس

ضيفت خشبة المسرح الوطني بحضور جمع كبير من الأطفال وتلاميذ المدارس ،مسرحية الأطفال ( أميرة الاحلام) لمؤلفها فالح حسين العبدالله ومخرجها حسين علي صالح ، تقديم الفرقة الوطنية لمسرح الطفل.

وعنها قال صالح لـ (الزمان)(فكرة المسرحية تتحدث عن احترام الزمن والابتعاد عن الكسل وتحث على روح الصداقة والتعاون والمحبة)وأضاف (نحن نحلم وتكبر احلامنا،وننتظر اليوم الذي تتحق فيه هذه الاحلام،وحلمي الاكبر ان ارى أطفالنا سعداء يتمتعون بكامل حقوقهم ويحققوا احلامهم التي كنا نحلم بها عندما كنا صغار في أعمارهم، ونحن نهدي اميرة الاحلام لاطفال العراق ليعيشوا معها لحظات من المتعة والمعرفة والفرح) واكد(المسرحية تشارك في مهرجان ابن رشيق الدولي لمسرح الطفل في تونس والذي انطلقت فعالياته امس 18 كانون الأول الجاري وتتواصل حتى 24 منه. وبمشاركة،ايطاليا،سويسرا ، تركيا،الجزاىر ،العراق،وتونس البلد المنظم).

وقال المشرف العام على المسرحية ،مدير عام دائرة السينما والمسرح احمد حسن موسى في كلمة له عند عرض المسرحية (المسرح النبيل لابد ان يفعل ادواته وان ينتصر لقيمته الجمالية.وان يحلق بعالم الطفل وخيالاته النبيلة،نلتقي معكم اليوم ومجموعة مبدعة تعرف ماتعمل،يتقدمهم المخرج حسين علي صالح العاشق لعالم الطفولة واسراره).

وتحدثت المعلمة اسماء حميد عن المسرحية قائلة (هذه المسرحية تخص الصغار قبل الكبار ونحن من مدارس الكرخ،قمنا بنقل الطلاب من اجواء المدرسة الى فضاء المسرح كون الطفل محروم من هكذا اجواء ،ؤشكرا لدائرة السينما والمسرح التي وفرت لنا عروض لمسرح الطفل ،كون الطفل العراقي محروم من هكذا اجواء،من البيت الى المدرسة وبالعكس،وهكذا عروض هي متنفس لهؤلاء الاطفال،وكان الاطفال يتفاعلون مع الممثل وهذا دليل على ان الطالب عطشان لهكذا أجواء).

وعن المسرحية تحدث الكاتب عباس الركابي قائلا(هكذا عروض للاطفال تأتي في اطار دعم الجهد التطوعي وتعزيز التعاون بين الطفل والمسرح،كون المسر ح يحقق رسالة انسانية للطفولة،والمسرحية تحاكي احترام الزمن والعمل وعدم الكسل والتاثير على العمل وهذا هو سر النجاح الانسان في الحياة،ونتمى هكذا عروض مستمرة من خلال برنامج ثابت،خصوصا العطلة الربيعية للاطفال،لان اطفالنا محرومون من هكذا عروض).

اسرة المسرحية

ويجسد شخصيات المسرحية،لؤي احمد بدور اللص،ماجد عبد الجبار بدور الفران، سعد شعبان بدور فراس،عدي الكرخي بدور الساعة،رانيا احمد بدور الاميرة،علي القريشي بدور الوحش، الاشعار والحان الاغاني لهادي الشاطي،تسجيل الاغاني فقار سعدي الحلي،ادارة الانتاج محمد النقاش،الاشراف الفني علي السوداني .سينوغرافيا سهيل.البياتي، مدير المسرح عادل السعيدي،تصميم وتنفيذ الاضاءة كريم مجيد،مساعد اضاءة محمد عباس،اختيار الموسيقى هشام الركابي،تنفيذ الديكور حيدر الدفاعي حسين علاوي،تنفيذ الازياء والدمى هشام الركابي.