السوداني يتعهّد لمحاضري التربية إدراج حقوقهم في الموازنة

الحكومة تدعو إلى الإستثمار الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية

بغداد – ابتهال العربي

تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لممثلي تنسيقيات المحاضرين المجانيين بوزارة التربية في ، بحضور ممثلين عن نقابة المعلمين العراقيي، ادراج حقوقهم في موازنة العام المقبل بعد حصر الاعداد والكلف المالية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (السوداني استمع إلى شرح مفصّل عن وضع المحاضرين المجانيين وأعدادهم، وجهودهم في إسناد التربية عِبر سد النقص الحاصل في ملاكاتها التعليمية)، وثمن السوداني (الدور الكبير لهذه الشريحة التي قدمت خدمات جليلة للبلد وبصورة مجانية، ما يعكس درجة الإيثار التي يتمتعون بها، دون أن يعني هذا إغفال حقوقهم)، مؤكدا ان (ملف المحاضرين المجانيين يحظى باهتمام الحكومة)، داعيا اياهم إلى (العودة لمدارسهم)،

ولفت الى (تواصل الاجتماعات مع وزارة المالية والمحافظين لتحديد أعداد المحاضرين المجانيين والتخصيصات اللازمة لحسم هذا الملف ضمن موازنة العام المقبل)، مشددا على ان (الحكومة تعمل بشكل متواصل وتبذل كل الجهود لخلق فرص عملٍ في قطاعات جديدة متنوعة). وأعلن محافظ النجف ماجد الوائلي، في وقت سابق ،معالجة موضوع تثبيت المحاضرين. وقال بيان للمحافظة تابعته (الزمان) امس أن (الوائلي عقدَ اجتماعاً طارئاً يضم مديري عام التربية و الإدارية والمالية في ديوان المحافظة وحسابات التربية ووفد من ممثلي المحاضرين، لغرض مناقشة موضوع تثبيتهم والسير في استكمال إجراءات التثبيت بموجب متطلبات وزارة المالية الأخيرة)، واكد الوائلي الوائلي ان (إدارة المحافظة اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة منها اتجاه هذه الشريحة)، وتابع ان (سبب التأخير في حسم ملف التثبيت يعود إلى عدم توفر التخصيصات المالية، التي تترتب بموجب التثبيت على الملاك الدائم).على صعيد متصل ،أكد رئيس الحكومة ، العمل على توفيرِ كلِّ ما يحققُ الاستثمارَ الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية عبر إصلاحاتٍ اقتصادية. وقال البيان ان (السوداني، افتتح أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الهندسي العربي الذي تستضيفه بغداد ،ورحب بانعقاد المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بدورته الثامنة والسبعين ، المنعقد تحت عنوان المجتمع المعلوماتي والتقنيات المتقدمة في الوطن العربي)، وقال (نستحضر خلال المناسبة التاريخ والحضارة في ، فمصطلح الهندسة والعقلية الهندسية بالمعنى الشامل يعني العمود الفقري لمعظم الحضارات التي قامت)،

مبينا ان (العلوم الهندسية أسهمت في تطوّر المجتمعات بشكل لافت ومذهل، وقدّمت الحياة بشكل أفضل وأيسر وأكثر تنظيماً، وشاركت في تحسين أوجه الخدمات)، وتابع انه (في الوقت الذي أشيد فيه بدور المهندسين عبر كل الظروف التي مر بها بلدنا، أحيّي صبرهم وتمسكهم بمهنيتهم العالية وحرصهم على تقديم الأفضل في مجالاتهم المختلفة، كما أشيد بالأعمال المبدعة لعدد غير قليل من القامات التي شهد لها العالم في مجال الهندسة، وأدعوهم لأن يكون لهم دور مميز في المرحلة المقبلة وفي القطاعات الحيوية التي أشرنا إليها في منهجنا الوزاري الذي حاز ثقة مجلس النواب)، ومضى الى القول ان (الحكومة تعمل على توفيرِ كلِّ ما يحققُ الاستثمارَ الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية عبر إصلاحاتٍ اقتصادية تركزُ على تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات أمام الخبرات والكفاءات، وتنويع مصادر الدخل لا يمكنُ أنْ يتحققَ دونَ شراكة واضحة وجادة مع القطاع الخاص).