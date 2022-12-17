الضاري ينفي إلتحاقه والكسنزاني ينضم لتحالف الأنبار

بغداد – فائز جواد

اكد تحالف الأنبار الموحد، انضمام رئيس تجمع الوحدة الوطنية شمس الدين نهرو الكسنزاني إلى التحالف.وقال بيان تابعته (الزمان) امس (تأكيدًا لأواصر الأخوة والعمل والمصير المشترك، ولوضوح أهداف وخطى وتوجهات التحالف في المشاركة بتصحيح مسار العملية السياسية بشكلٍ عام بدءً من الانبار، قرر رئيس تجمع الوحدة الوطنية الانضمام إلى تشكيلات التحالف شمس الدين نهرو محمد الكسنزاني القادري الحسيني)، واشار الى انه (في الوقت الذي نثّمن هذة الثقة العالية من الكسنزاني، نجدّد التأكيد والإلتزام بالعمل السياسي الأخوي المشترك وتقديم المصلحة العُليا للعراق أولاً إنطلاقًا من أنبار الأصالة والوطنية). بدوره ، نفى المشروع الوطني العراقي الذي يترأسه جمال الضاري ،انضمامه إلى التحالف ، واكد في بيان امس ان (ما تم نشره من معلومات غير صحيحة ولا يوجد اي شخص يُمثل المشروع الوطني العراقي في تحالف الانبار الموحد)، داعيا ( وسائل الإعلام الى الاعتماد على البيانات التي تصدر رسميا من الامانة العامة للمشروع الوطني).