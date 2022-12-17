الأنواء في العراق: أمطار مصحوبة بعواصف بدءاً من الأربعاء

الأنواء: أمطار مصحوبة بعواصف بدءاً من الأربعاء

بغداد – ياسين ياس

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاحد صحوا وارتفاعا بدرجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية)، واضاف ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً الى غائم جزئيا في المنطقتين الشمالية والوسطى، وفي المنطقة الجنوبية صحواً)، وتابع ان (موجة امطار مصحوبة بعواصف تبدأ يوم الاربعاء المقبل)، ولفت الى ان (درجة الحرارة العظمى تسجل في بغداد 21 مئوية). ويواصل رجال الانقاذ عملياتهم في أرض موحلة لمخيم في ماليزيا بحثًا عن ناجين وجثث غداة انزلاق للتربة أسفر عن سقوط 23 قتيلا حتى الآن بينهم ستة أطفال، حسب حصيلة جديدة. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 19 شخصا بينهم أربعة أطفال، قبل أن يرتفع عدد القتلى إلى 21 ليل الجمعة السبت، ثم 23 وفق أرقام جديدة. ولايزال عشرة أشخاص في عداد المفقودين منذ الكارثة التي وقعت الجمعة الماضية في موقع مخيم مزرعة للنباتات العضوية بالقرب من مدينة باتانغ كالي في محيط العاصمة كوالالمبور. بحسب مسؤولين.