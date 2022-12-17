السكك تؤهل سبعة أحواض مُعطّلة لتوسيع حركة نقل النفط

كركوك: إرتفاع رحلات المطار سيدعم الواقع السياحي والإقتصادي

بغداد – الزمان

اكد محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، زيادة عدد الرحلات في المطار، مؤكداً إقبال عدد كبير من المواطنين للسفر عبر المطار.

وقال الجبوري، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (إنشاء المطار يعد خطوة مهمة، ماينعكس على تنشيط القطاع الإقتصادي والسياحي)، واشار الى (زيادة في اعداد الرحلات في اليوم الواحد)، موضحاً ان (هنالك ثلاث رحلات الى المدينة المنورة، ورحلة الى اسطنبول عبر الناقل الوطني، وإحدى الشركات الأهلية مثل فلاي بغداد)، وبين ان (مطار كركوك يعمل بإستمراية، لإجراء رحلات منتظمة مع شركة الخطوط الجوية التركية بين إسطنبول والمحافظة)، واضاف ان (هنالك جهداً من الحكومة المحلية و الدوائر لرفع مستوى خدمات النقل داخل في المطار)، لافتاً الى (التنسيق المشترك مع قيادة العمليات المشتركة ووزارتي الدفاع والداخلية، لتعزيز الجانب الأمني)، من جهتها ذكرت إدارة مطار كركوك الدولي، ان الطاقة الإستيعابية للمسافرين من المطار تبلغ اكثر من 500 الف مسافر سنوياً. واكدت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، في وزارة النقل، ان الحركة مزدحمة في جميع شركات الطيران العالمية. وذكر مدير عام الشركة، علي محسن هاشم، في تصريح امس ان (الشركة تجري إدارة وتنظيم سلامة، وانسيابية الحركة الجوية ، في الأجواء المحلية، لجميع الطائرات المدنية والعسكرية، في قواطع العمليات الجوية ، منها مركز المراقبة الجوي ووحدة الإقتراب وابراج المراقبة في المطارات كافة)، وبين ان (العمل يجري وفق سياقات وتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني، والمنظمات الأخرى الخاصة بقطاع الطيران)، مؤضحاً ان (الأجواء العراقية تشهد زخماً بالحركة الجوية، بسبب الخدمات الملاحية وتسهيلات مراكز العمليات الجوية كافة، لسلامة وديمومة وانسيابية حركة الطائرات المحلية).

احواض معطلة

على صعيد متصل، انجزت الملاكات الفنية، في الشركة العامة لسكك حديد العراق، التابعة الى وزارة النقل، صيانة سبعة احواض تخصصية معطلة، في معمل شاحنات تابع لسكك بغداد، لتوظيفها في اعمال زيادة طاقة منقولات النفط الأسود من محوري التحميل في بيجي والدورة، الى ميناء ام قصر.

وذكر البيان ان (نقل المشتقات النفطية سيخدم دعم الإقتصاد الوطني ورفع موارد السكك المالية). ونصبت الفرق التشغيلية، في السكك، منظومتي كاميرات مراقبة في محطتي قطار بيجي وتكريت تتكون من ثمان كاميرات، حسب توجيهات الوزير، رزاق محيبس السعداوي. واوضح البيان ان (الملاكات الفنية والتشغيلية، نظمت حملات مكثفة لصيانة وتأهيل خط سكة حديد الحقلانية / جباب، وتأهيل خط السكة بأتجاه القائم الحدودي، وصيانة خط حقلانية، سد حديثة، فحمي ،عنه ، جباب، وصولاً الى حدود سكك منطقة القائم، لتأمين سير مرور القطارات المحملة بالنفط الأسود، المتوجهة الى الموانئ، في مجال التصدير). في غضون ذلك، بحث وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي ، مع مسؤول مشاريع البنى التحتية للبنك الدولي، سوران علي، وممثل البنك الدولي الخاص بالعراق، ريتشارد عبد النور، في وقت سابق، توسيع التعاون المشترك ، والمشاريع التي ينفذها البنك الدولي، قيد التنفيذ والجديدة.

وذكر البيان ان (الإجتماع ركز على قضية السكك الحديد، وتطوير اداء موظفيها، وإعادة الهيكل التنظيمي للشركة، بما ينسجم مع الحداثة)، وشدد السعداوي على (تطويرعمل الخطوط الجوية، وقضية الحظر الاوروبي عن شركة الخطوط، وتطوير ملاكات الوزارة، والبنى التحتية لمفاصل الشركة في المطار، فضلاً عن دعم الأجهزة الخاصة بالأنواء الجوية)، مؤكداً ان (هنالك رؤية جديدة ليكون مجال النقل مركز من مراكز التطور الإقتصادي).