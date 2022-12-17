بطولة نهائي العراق بالشطرنج

ليث يتوّج باللقب وعلي يحتل الوصافة

بغداد- رافد البدري

توج اللاعب علي ليث عثمان بلقب بطولة العراق بالشطرنج لعام 2022 والتي احتضنتها قاعة فندق الانتر ببغداد للفترة من (6-14) من شهر كانون الاول الجاري جامعا (8.5) نقطة ،وبفارق نصف النقطة عن اللاعب حسين علي حسين الذي حل وصيفا برصيد (8) نقاط.

منافسات شرسة

وتحدث رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر عبد الامير شهدت البطولة منافسات قوية جدا بين اللاعبين المشاركين بسبب تقارب مستوياتهم ، بالإضافة إلى الطموح الكبير في تحقيق الفوز وجمع عدد اكبر من النقاط لضمان التواجد ضمن تشكيلة المنتخب الوطني، وكانت الجولات الثلاثة الاخيرة من اقوى الجولات بعد ان تساوى بعض اللاعبين بالنقاط وكان الفارق قليل جدا اي (نصف نقطة) وهذا ما صعد من حدة المنافسات من أجل الظفر بنقاط الفوز والتفوق،

الجولة الحاسمة

واكد عبد الامير ان الجولة الاخيرة من البطولة كانت حاسمة وفي نفس الوقت حساسة، اذ ان فارق النصف نقطة لبعض اللاعبين جعلهم يلعبون بتركيز عالي من أجل تحقيق الفوز وضمان التواجد في تشكيلة المنتخب، كما جمعت هذه الجولة اللاعبين علي ليث متصدر الترتيب (8) نقاط وحسين علي حسين الوصيف برصيد (7.5) نقطة، ولكن النتيجة ابتسمت للاعب علي ليث الذي فرض نتــيجة التعادل على هذه الجـــــــــولة، ويبقي فارق النصف نقـــــــطة بين اللاعبين لصالحه ليضمن المركز الأول والتتويج بلقب بطل العراق.

تشكيلة المنتخب الوطني

وبعد انتهاء البطولة تم تسمية اعضاء المنتخب الوطني والذين يمثلون اصحاب المراكز الخمسة الاولى وهم: علي ليث صاحب المركز الأول (8.5) نقطة وحسين علي حسين صاحب المركز الثاني(8) نقطة، واريان علي احسان (7,5) نقطة بالمركز الثالث، واحمد عبد الستار رابعاً برصيد (7) نقاط والذي تفوق على زميله محمد لطيف صاحب المركز الخامس برصيد (7) نقاط ايضاً، بفارق نقاط الطاولات، حيث تمثل هذه التشكيلة المنتخب العراقي الذي سيشارك في البطولات العربية والقارية والعالمية.

نظام البطولة والحكام

وكانت البطولة التي لعبت بنظام الدوري العام من 11جولة وشارك فيها لاعبي منتخب العراق لعام 2021 وهم: علي ليث احمد وحسين علي حسين وزوزك صلاح واحمد عبد الستار واكار علي صالح ، يقابلهم اللاعبين الذين تأهلوا من شبه نهائي العراق وهم كل من اريان علي احسان من نادي البيشمركة ومعزز ظاهر حبيب من نادي القادسية في الديوانية وربيع صباح نوري من نادي الاتصالات ومحمد لطيف من ديالى وعمار جبار من ميسان وطالب سالم من بغداد وسجاد عباس من محافظة البصرة، وجرت وفق نظام الدوري العام من 11جولة زمن الجولة 90دقيقة مع اضافة 30ثانية لكل نقلة منجزة، والمشرف العام عليها عضو اتحاد اللعبة والحكم الدولي اسعد اسماعيل توفيق مسؤول برنامج سويس مانجر، والمشرف باسم جبارة عضو اتحاد اللعبة، والحكم الدولي اسماعيل ابراهيم والحكم الدولي عبد العزيز اسود مسؤول برنامج الاون لاين والذي ينقل جولات البطولة الى جميع انحاد العالم عبر الرابط الدولي الخاص بلعبة الشطرنج.