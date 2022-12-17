خمسة آلاف أسرة نازحة خارج أسوار المدن

تحذير من مغبّة قيام جهات خارجية بتأجيج الفتنة في ديالى

ديالى ـــ سلام الشمري

أكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي ، استمرار موجة النزوح في المحافظة بالتزامن مع ذكرى النصر على عصابات داعش الارهابية.وقال الكروي، لـ (الزمان)، إن (ديالى تستقبل يوم النصر على داعش ولديها 5 الاف اسرة نازحة خارج اسوار المدن والقرى المحررة) ، مبيناً أن (مستوى الاعمار في ديالى لا يلبي الطموح رغم التعهدات الحكومية).واضاف الكروي ، أن (المحافظة مستمرة بتسجيل اقبال النازحين عليها بسبب الخروقات المتكررة في السنوات الماضية ) ، مشيرا الى ان ( اكمال النصر الحقيقي هو بإعادة ما تبقى من النازحين الى ديارهم واعمارها وتعويضهم، فضلا عن معالجة تداعيات فترة عصيبة مرت بها مناطق مترامية من ديالى وبقــية المحافظـــات ) .ومن جانب آخر حذر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي من مغبة قيام جهات خارجية بتأجيج الفتنة الطائفية في محافظة ديالى عبر استهدافهم لمساجد الله.وقال بيان للدهلكي تلقته الــ (الزمان ) انه ( في الوقت الذي ندين فيه سلسلة الحرائق التي تعرض لها مسجدي الرحمن الرحيم وجامع النبي اسماعيل عليه السلام في ناحية بلدروز بمحافظة ديالى خلال اليومين الماضية واصفا بانها ايادي خبيثة ومجرمة الا ان تلك الاعمال تنذر بعواقب وخيمة ولن يسلم منها احد ) . ودعا الدهلكي الاجهزة الامنية الى ( الكشف عن الجناة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم للحد من هذه الظاهرة التي لو استمرت ستحرق البلاد بأكمله ) . وفي ناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة قال مديرها شاكر التميمي لـ (الزمان) ، إن (المرحلة الاخيرة من استراتيجية المظلة الامنية في قرى العبارة باتجاه حوض الوقف وصولا الى ابي صيدا والتي تشمل 30 قرية تم اكمـــالها بعد عمل دؤوب استمر 3 اشهر متواصلة من قـــبل الاجهزة الأمنية) .

مظلة أمنية

وأضاف التميمي، ان ( المظلة الامنية تحمل 5 ايجابيات في ان واحد ابرزها تامين القرى ومحيطها ودفع القوات الامنية في العمق من خلال نقاط المرابطة وكاميرات حرارية بالإضافة الى تنشيط البعد الاستخباري عبر غرفة عمليات مشتركة) .

واشار الى ان (اعتماد المظلة الامنية ل30 قرية حقق نتائج ملموسة من خلال انحسار العمليات الارهابية بشكل لافت في الاشهر الاخيرة).

فيما قال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لــ (الزمان) ، إن (التقارير التي اوردتها بعض منصات التواصل الاجتماعي عن تسجيل اكثر من الف اصابة بالأمراض السرطانية في ديالى سنويا غير دقيقة ولم تسجل هكذا احصائيات بشكل رسمي بعد 2003).وأضاف العزاوي، ان ( ديالى تسجل بالفعل عشرات الحالات ولمختلف الفئات ومنهم الاطفال والشباب ولأسباب متعددة لكنها لم تصل الى الاحصائيات التي اوردتها منصات التواصل الاجتماعي ) ، مؤكدا أن ( جميع الحالات السرطانية يجري توثيقها في سجلات مع تقديم العلاجات الطبية المتوفرة ) . واشار الى ان ( ملف السرطان يحظى بالاهتمام من قبل دائرته خاصة وان الاعداد المسجلة بشكل تراكمي للسنوات الماضية ليس قليل ) .وفي سياق متصل قال العزاوي ، ان (الحديث عن وجود قوائم غير معلنة لحالات وفيات بسبب مضاعفات فيروس كورونا في ديالى غير دقيق وننفيه جملة وتفصيلا ) ، مؤكدا ( عدم وجود ما يعرف بقوائم الموت الصامتة) .

واضاف العزاوي ،ان ( ديالى لم تسجل اي حالة وفاة بسبب مضاعفات فيروس كورونا منذ قرابة 3 اشهر ) ، لافتا الى ان (دائرته لا تخفي شيء عن الراي العام وهي تعلن جداول يومية بالإصابات مؤكدا بان كثرة الشائعات هي محاولة لخلط الاوراق ونعتمد على وعي الاهالي في عدم تصديقها ) . وفـــــــي المجال الزراعـــــــي قال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التــــــعاونية في محافظة ديالى رعد التــــــــميمي لــ (الزمان ) ،ان ( وزارة الزراعة قررت دعم المقاطعات الزراعية في نواحي العظيم وهبهب وجديدة الشط ضمن قاطع شمال ديالى بخطة زراعية مصغرة تبلغ مساحتها 30 الف دونم على نحو عاجل).واضاف التميمي ، ان (القرار جاء بعد الامطار الغزيرة التي ساهمت في تحسين الموقف المائي في نهر دجلة وروافده الاخرى ) ، لافتا الى ( ان الاراضي المشمولة بالخطة ستزرع بمحصولي الحنطة والشعير ضمن خطة الاستزراع للموسم الشتوي الحالي )

واشار الى ان ( الخطة تساهم في تامين حاجات مئات المزارعين خاصة مع عدم القدرة على الزراعة في المواسم الماضية بسبب ازمة الجفاف ) .

ترسبات طينية

وفي شأن متصل ردت وزارة الموارد المائية ، على تحذيرات اندثار سد الوند وسدود ديالى بسبب الترسبات الطينية وغياب أعمال التأهيل والكري والتطهير، فيما بينت أن خطط معالجة هذه السدود تمر عبر مرحلتين.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في تصريح تلقته الــ (الزمان ) ، إن ( دائرة كري الانهر وبتوجيه وإشراف وزارة الموارد المائية تنفذ خططاً شاملة لمعالجة السدود في ديالى والأعمال الميدانية مستمرة لمعالجة الترسبات الكبيرة في سدود ديالى ومنها سد الوند).واضاف راضي ، ان ( وزارة الموارد المائية – الدائرة المختصة بأعمال التطهير والكري وضعت خططاً بشقين لمعالجة سدود ديالى الأول دراسة ميدانية وكشف مستمر والشق الثاني معالجة مشاكل الترسبات بشكل تام وبالجهد الالي ) .

وحذر مسؤول في الموارد المائية في ديالى ، من اندثار سد الوند في قضاء خانقين وسدود اخرى في ديالى بسبب الاهمال وتراكم الترسبات الطينية، مبينا أن سد الوند في خانقين مهدد بالاندثار ليلحق بسدي مندلي وقزانية، شرقي ديالى، بسبب تراكم الترسبات الطينية والاهمال وغياب عمليات الكري والتطهير منـــذ إنشائه عام 2013).

الى ذلك اعلنت تنسيقية محاضري ديالى ، استمرار اعتصامها امام مبنى مديرية التربية وسط بعقوبة.وقال عضو التنسيقية محمد حاتم في تصريح تلقته الــ (الزمان ) ،ان (الاعتصام السلمي لمحاضري ديالى امام مبنى تربية ديالى وسط بعقوبة مستمر لليوم الثاني على التوالي وسط تدفق العشرات من المحاضرين للتظاهر والمطالبة بالتثبيت على موازنة 2023).واضاف ،ان ( الاعتصام السلمي تسبب في قطع جزئي لشارع التربية مؤكدا بان الاجراء وقائي ويهدف لسلامة المتظاهرين والمعتصمين على حدا سواء ، لافتا الى ان الاعتصام سيبقى الى اشعار اخر لحين تنفيذ المطاليب المشروعة) .