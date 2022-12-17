بوسكيتس يعلن إعتزال اللعب دولياً

مدريد- وكالات

أعلن نجم متوسط ميدان المنتخب الإسباني، سيرجو بوسكيتس، اعتزال اللعب الدولي، وذلك بعد الخروج من مونديال قطر 2022.وكان أخر ظهور لبوسكيتس بقميص منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022.

وقال بوسكيتس في بيان رسمي أود أن أعلن أنه بعد ما يقرب من 15 عامًا وخوض 143 مباراة، حان الوقت لاعتزال اللعب دوليا.وأضاف تشرفت بتمثيل بلادي وأخذها إلى القمة، عبر تحقيق عدة إنجازات أبرزها نسختي يورو 2008 و2012 وبطولة كأس العالم 2010.وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في الصيف المقبل، وسط توقعات بانتقاله إلى اللعب في صفوف إنتر ميامي الأمريكي بداية من تموز 2023.

يذكر أن بوسكيتس هو من خريجي أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، وحقق مع الفريق الكتالوني العديد من البطولات المحلية، القارية والدولية.