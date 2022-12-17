جودي يشارك بحملة حياة بلا مخدّرات

الناصرية – الزمان

شارك نقيب الفنانين العراقيين جبارجودي بحملة حياة بلا مخدرات التي اقيمت ضمن فعاليات مهرجان أور السينمائي للأفلام القصيرة في ذي قار كنوع من التثقيف والتوعية ومواجهة مخاطر المخدرات وما تنسف من حياة و مصير الشباب وبدوره أشاد بالحملة مؤكداً على الجميع التكاتف على ردع هذه الافة. وتختتم اليوم الاحد فعاليات المهرجان بنسخته الثانية التي انطلقت الخميس في جامعة العين بحضور نجوم الفن العراقي والمؤثرين ومبدعي ذي قار وبدعم من نقابة الفنانين العراقيين والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. واشاد جودي خلال كلمته في افتتاح المهرجان بمحافظة ذي قار ومبدعيها وأهميتها في احتضان مهرجان كمهرجان اور السينمائي بنسختة الثانية مؤكداً وعلى حد وصفه (الناصرية تحب الفنون وهي ام الفنون الناصرية تحب الثقافة وهي ام الثقافة).