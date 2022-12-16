بوتين يدعم مقترح إردوغان لإقامة آلية تنسيق روسية تركية سورية

موسكو‭- ‬انقرة‭- ‬الزمان

كشفت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬ترحيب‭ ‬روسيا‭ ‬باقتراح‭ ‬تركي‭ ‬لعقد‭ ‬آلية‭ ‬ثلاثية‮»‬‭ ‬تشمل‭ ‬سوريا‭ ‬أيضا‭ ‬ولا‭ ‬تستبعد‭ ‬عقد‭ ‬اللقاء‭ ‬المرجح‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬التركي‭ ‬والسوري،‭ ‬فيما‭ ‬بينت‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‮»‬‭.‬‮ ‬

فيما‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬رئيسي‭ ‬جهازي‭ ‬المخابرات‭ ‬التركي‭ ‬والسوري‭.‬

ونقلاً‭ ‬عن‭ ‬نائب‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬موسكو‭ ‬رحبت،‭ ‬الجمعة،‭ ‬باقتراح‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬إنشاء‭ ‬آلية‭ ‬ثلاثية‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬وسوريا‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬ريا‭ ‬نوفوستي‭ ‬للأنباء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬رحبت‭ ‬عبر‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬باقتراح‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬إنشاء‭ ‬آلية‭ ‬ثلاثية‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬وسوريا،‭ ‬فما‭ ‬بينت‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬الفكرة،‭ ‬لم‭ ‬يُعرف‭ ‬بعد،‭ ‬لكن‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بمسؤولين‭ ‬في‭ ‬دمشق‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬اقترح‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي،‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬تأسيس‭ ‬آلية‭ ‬ثلاثية‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تسريع‭ ‬المسار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬ودمشق‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬خبر‭ ‬تورك‮»‬‭ ‬التركية‭ ‬عن‭ ‬أردوغان‭ ‬قوله‭ ‬للصحفيين،‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬لتركمانستان،‭ ‬أنه‭ ‬عرض‭ ‬على‭ ‬بوتين‭ ‬المبادرة‭ ‬بعقد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬والنظام‭ ‬السوري؛‭ ‬لتناول‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬دمشق،‭ ‬والتي‭ ‬اتسمت‭ ‬بالتوتر‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬‮ ‬

وتابع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭: ‬‮«‬أولاً‭ ‬أجهزة‭ ‬مخابراتنا،‭ ‬ثم‭ ‬وزراء‭ ‬الدفاع،‭ ‬ثم‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ (‬الدول‭ ‬الثلاث‭) ‬يمكنهم‭ ‬الاجتماع‭. ‬بعد‭ ‬اجتماعاتهم،‭ ‬ربما‭ ‬نجتمع‭ ‬نحن‭ ‬كزعماء‭. ‬عرضت‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬السيد‭ ‬بوتين‭ ‬ولديه‭ ‬رؤية‭ ‬إيجابية‭ ‬بشأنه‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتحدث‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬السوري،‭ ‬ففي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أعلن‭ ‬أردوغان،‭ ‬أن‭ ‬لقاءه‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬ممكناً‭ ‬عندما‭ ‬يحين‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬أردوغان‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي،‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬السياسي‭ ‬الأوروبي‮»‬،‭ ‬بالعاصمة‭ ‬التشيكية‭ ‬براغ‭: ‬‮«‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬حالياً،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬مقابلة‭ ‬الأسد‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬يحين‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬يمكننا‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬نتجه‭ ‬إلى‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬