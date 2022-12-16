بوتين يدعم مقترح إردوغان لإقامة آلية تنسيق روسية تركية سورية

موسكو- انقرة- الزمان
كشفت وسائل إعلام روسية، الجمعة، عن ترحيب روسيا باقتراح تركي لعقد آلية ثلاثية» تشمل سوريا أيضا ولا تستبعد عقد اللقاء المرجح بين الرئيسين التركي والسوري، فيما بينت أن موقف دمشق «لم يعرف بعد».
فيما اكدت مصادر متطابقة عقد اجتماع الأسبوع الماضي بين رئيسي جهازي المخابرات التركي والسوري.
ونقلاً عن نائب لوزير الخارجية الروسي ، فإنّ موسكو رحبت، الجمعة، باقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنشاء آلية ثلاثية للدبلوماسية بين تركيا وروسيا وسوريا.
وقالت وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن «روسيا رحبت عبر نائب وزير الخارجية، باقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنشاء آلية ثلاثية للدبلوماسية بين تركيا وروسيا وسوريا، فما بينت أن موقف سوريا من الفكرة، لم يُعرف بعد، لكن موسكو على اتصال بمسؤولين في دمشق».
وكان قد اقترح الرئيس التركي، أمس الخميس، على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تأسيس آلية ثلاثية مع النظام السوري من أجل «تسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق».
ونقلت قناة «خبر تورك» التركية عن أردوغان قوله للصحفيين، بعد زيارة لتركمانستان، أنه عرض على بوتين المبادرة بعقد سلسلة من الاجتماعات بين تركيا وروسيا والنظام السوري؛ لتناول العلاقات مع دمشق، والتي اتسمت بالتوتر منذ فترة طويلة.
وتابع الرئيس التركي: «أولاً أجهزة مخابراتنا، ثم وزراء الدفاع، ثم وزراء خارجية (الدول الثلاث) يمكنهم الاجتماع. بعد اجتماعاتهم، ربما نجتمع نحن كزعماء. عرضت الأمر على السيد بوتين ولديه رؤية إيجابية بشأنه».
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس التركي عن إمكانية تطبيع العلاقات مع النظام السوري، ففي وقت سابق أعلن أردوغان، أن لقاءه مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، «سيكون ممكناً عندما يحين الوقت المناسب».
الرئيس التركي أردوغان قال في مؤتمر صحفي، عقده في ختام مشاركته في اجتماع قمة «المجتمع السياسي الأوروبي»، بالعاصمة التشيكية براغ: «مثل هذا الاجتماع ليس على جدول الأعمال حالياً، لكن لا يمكنني أن أقول إن من المستحيل مقابلة الأسد». وتابع قائلاً: «عندما يحين الوقت المناسب، يمكننا أيضاً أن نتجه إلى الاجتماع مع الرئيس السوري»، على حد قوله.