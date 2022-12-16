المغرب‭..‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الهوية

فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬

للمغرب‭ ‬أن‭ ‬يفخر‭ ‬بالمنجز‭ ‬الكبير‭ ‬لمنتخبه‭ ‬الكروي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الشعور‭ ‬بالإحباط‭ ‬لعدم‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يقال‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬مظالم‭ ‬التحكيم‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬قيل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬سبقتها‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬وشابها‭ ‬ما‭ ‬شابها‭.‬

ولايزال‭ ‬للمغرب‭ ‬مباراة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الثقة‭ ‬وتكريس‭ ‬المنجز،‭ ‬إلا‭ ‬انّها‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لعبة‭ ‬مدتها‭ ‬تسعون‭ ‬دقيقة‭ ‬تخضع‭ ‬لشروط‭ ‬السباق‭ ‬وإمكانات‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مع‭ ‬مفاجآت‭ ‬الحظ‭ ‬والمصادفات‭ ‬والتحكيم‭ ‬وامور‭ ‬أخرى‭ ‬يتمنى‭ ‬الجمهورعدم‭ ‬حدوثها‭ ‬من‭ ‬تضييع‭ ‬فرص‭ ‬وضعف‭ ‬تسديد‭ ‬الكرات‭ ‬ضد‭ ‬مرمى‭ ‬الخصم‭ ‬لكنها‭ ‬تحدث‭ ‬مهما‭ ‬قيل‭ ‬من‭ ‬كلام‭.‬

بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬زيارة‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الى‭ ‬المغرب‭ ‬كانت‭ ‬معدة‭ ‬التوقيت‭ ‬مسبقاً‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬انجاز‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬سياسي،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬متفاقمة‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬والإحباط‭ ‬لدى‭ ‬المغاربة‭ ‬الذين‭ ‬استحضروا‭ ‬تاريخاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تخللتها‭ ‬فترة‭ ‬الاستعمار‭ ‬ونضال‭ ‬المغاربة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحرر،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أجواء‭ ‬محتقنة‭ ‬عابرة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لأسباب‭ ‬اقتصادية‭ ‬وسياسية‭ ‬تخص‭ ‬ملفات،‭ ‬ربما‭ ‬تتشارك‭ ‬فيها‭ ‬المنطقة‭ ‬ايضاً،‭ ‬وأهمها‭ ‬ملف‭ ‬الهجرة‭ ‬والتأشيرات‭.‬

‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬يكون‭ ‬المغرب‭ ‬وفرنسا‭ ‬حليفين‭ ‬ينظران‭ ‬بواقعية‭ ‬الى‭ ‬الخلافات‭ ‬الناشئة‭ ‬ولا‭ ‬يذهبان‭ ‬أبداً‭ ‬الى‭ ‬سياسة‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬غالباً‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المختلفة‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬بينية‭ ‬معينة‭.‬

اللافت‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬هو‭ ‬تركيزها‭ ‬على‭ ‬الأفق‭ ‬المستقبلي‭ ‬وليس‭ ‬المرحلي‭ ‬للعلاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬لاسيما‭ ‬حين‭ ‬افصحت‭ ‬عن‭ ‬افق‭ ‬زمني‭ ‬يمتد‭ ‬الى‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬مقبلة،‭ ‬وهي‭ ‬فترة‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬التأسيس‭ ‬لمسارات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬لتجنب‭ ‬اية‭ ‬انتكاسات‭ ‬محتملة‭.‬

‭ ‬ان‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخبين‭ ‬المغربي‭ ‬والفرنسي‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لاظهار‭ ‬المغاربة‭ ‬امام‭ ‬التظاهرة‭ ‬العالمية‭ ‬الرياضية‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬الكوكب،‭ ‬لعناصر‭ ‬التمسك‭ ‬بالهوية‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ازدياد‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬الغربي‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الافريقية‭ ‬للمغرب،‭ ‬رفي‭ ‬محاولة‭ ‬للتقليل‭ ‬مع‭ ‬بصمات‭ ‬رائعة‭ ‬لأبطال‭ ‬المغرب‭ ‬حين‭ ‬كانوا‭ ‬يسجدون‭ ‬سجدة‭ ‬الشكر‭ ‬التي‭ ‬تدمع‭ ‬لها‭ ‬عيون‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬المونديال‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هدف‭ ‬يحرزونه‭ ‬وكان‭ ‬يصطحبون‭ ‬امهاتهم‭ ‬ويتبقون‭ ‬الدعاء‭ ‬والابتهالات‭ ‬الى‭ ‬السماء‭ ‬من‭ ‬أفواههم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬لاعبي‭ ‬الفرق‭ ‬الاوربية‭ ‬الذين‭ ‬يصطحبون‭ ‬معهم‭ ‬زوجاتهم‭ ‬وصديقاتهم‭ ‬في‭ ‬احسن‭ ‬الأحوال‭ ‬يفقتدون‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬الملمح‭ ‬الاجتماعي‭ ‬العميق‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬الهوية،‭ ‬تلك‭ ‬الهوية‭ ‬الباقية‭ ‬اذا‭ ‬أحرزنا‭ ‬البطولة‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬نحرزها‭. ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬العالمي‭ ‬العظيم‭ ‬هي‭ ‬الهوية‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬المغاربة‭ ‬في‭ ‬حمل‭ ‬لوائها‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬مليار‭ ‬ونصف‭ ‬مليار‭ ‬عربي‭ ‬ومسلم‭ .‬

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