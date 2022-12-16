وزير‭ ‬المالية‭ ‬المصري‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬ تأثيرات‭ ‬إيجابية‭ ‬وسلبية تنتظر‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬

​‭ ‬القاهرة‭ ‬تتطلع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

أكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬تسابق‭ ‬الزمن‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬،منها‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬لاستخدام‭ ‬تلك‭ ‬التحويلات‭ ‬لسد‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تكدسا‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬ومستلزمات‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنها‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬العملة‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تخوفات‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التعويم‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تدبير‭ ‬التمويلات‭ ‬اللازمة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬محمد‭ ‬معيط‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تأثيرات‭ ‬إيجابية‭ ‬وسلبية‭ ‬سوف‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭/‬2023‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للتاثيرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬فتندرج‭ ‬تحت‭ ‬إطار‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليها‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدولار‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أما‭ ‬عن‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬فيأتي‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬انخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬الجنيه‭ ‬​فيما‭ ‬تسود‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الترقب‭ ‬الأوساط‭ ‬الإقتصادية‭ ‬انتظارا‭ ‬لنتائج‭ ‬اجتماع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬اليوم‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬يحدد‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬مصر‭ ‬قيمة‭ ‬القرض‭ ‬الذي‭ ‬طلبته‭ ‬والذي‭ ‬يقدر‭ ‬ب3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬،‭ ‬،‭ ‬ورجحت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬أن‭ ‬يتدخل‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬لحل‭ ‬أزمة‭ ‬تكدس‭ ‬البضائع‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬المصرية‭ ‬بسبب‭ ‬شح‭ ‬الدولار‭ ‬بعد‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬وصرف‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬منه‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬يعتزم‭ ‬ضخ‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬عبر‭ ‬آلية‭ ‬الانتربنك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬حصول‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬التمويل‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬استبعدوا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعويم‭ ‬الجنيه‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬الإدريسي‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬فى‭ ‬البنوك‭ ‬سيستمر‭ ‬تدريجيا‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬السعر‭ ‬العادل‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬قرر‭ ‬تحرير‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬وجعله‭ ‬مرنا‭ ‬دون‭ ‬تعويم‭ ‬كامل‭ ‬للجنيه‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬تدخل‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬فى‭ ‬البنوك‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬سعر‭ ‬متزامن‭ ‬بين‭ ‬قوى‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬د‭. ‬جودة‭ ‬عبد‭ ‬الخالق‭ ‬وزير‭ ‬التموين‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تحتاج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البدائل‭ ‬لدعم‭ ‬الجنيه‭ ‬منها‭ ‬دعم‭ ‬الصناعة‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإنتاج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشغيل‭ ‬المصانع‭ ‬المتوقفة‭ ‬وإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الإتفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الأخذ‭ ‬بنظام‭ ‬الضريبة‭ ‬التصاعدية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭. ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ .‬

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