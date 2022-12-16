باريس والرباط:حل أزمة التأشيرات يتصدر انفتاح العلاقات

الرباط‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬

أعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬الى‭ ‬الرباط‭ ‬الجمعة‭ ‬انتهاء‭ ‬أزمة‭ ‬التأشيرات‭ ‬التي‭ ‬عكرت‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وفرنسا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬خسارة‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب‭ ‬امام‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تشعل‭ ‬نقمة‭ ‬المغاربة‭ ‬على‭ ‬سوء‭ ‬التحكيم‭ ‬الذي‭ ‬صب‭ ‬لصالح‭ ‬خصمهم‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬المستمر‭. ‬وقالت‭ ‬كولونا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيرها‭ ‬المغربي‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬عقب‭ ‬مباحثات‭ ‬بينهما،‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اتخذنا‭ ‬إجراءات،‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬المغاربة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهجرة‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‮»‬‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سعادتها‮»‬‭ ‬بذلك‭. ‬واعربت‭ ‬باريس‭ ‬والرباط‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬رغبتهما‭ ‬في‭ ‬‮«‬كتابة‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الثنائية‭ ‬بدأت‭ ‬بانهاء‭ ‬أزمة‭ ‬التأشيرات‭ ‬التي‭ ‬عكرت‭ ‬صفو‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬زيارة‭ ‬مرتقبة‭ ‬للرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2023‭. ‬تأكيدا‭ ‬لهذه‭ ‬الرغبة،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬التي‭ ‬تزور‭ ‬الرباط‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيرها‭ ‬المغربي‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬عقب‭ ‬مباحثات‭ ‬بينهما،‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اتخذنا‭ ‬إجراءات،‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬المغاربة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهجرة‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‮»‬‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سعادتها‮»‬‭ ‬بذلك‭. ‬وفي‭ ‬موضوع‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية،‭ ‬كانت‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬أكدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬فرنسا‭ ‬المتعلق‭ ‬بالصحراء‭ ‬ثابت،‭ ‬لفائدة‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬عادل،‭ ‬دائم،‭ ‬ومقبول‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬طبقا‭ ‬لقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة”،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬مخطط‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬المغرب‭ ‬يشكل‭ ‬قاعدة‭ ‬لمناقشات‭ ‬“جادة‭ ‬وذات‭ ‬مصداقية‭.‬‮»‬‭ ‬كما‭ ‬عبرت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الفرنسية‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬‮«‬في‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬وواقعي‮»‬‭ ‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ثبات‭ ‬موقف‭ ‬فرنسا،‭ ‬وخاصة‭ ‬المتعلق‭ ‬بتجديد‭ ‬ولاية‭ ‬بعثة‭ ‬المينورسو‭.‬

وشهدت‭ ‬علاقات‭ ‬الحليفين‭ ‬التقليديين‭ ‬فتورا‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2021‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬التأشيرات‭ ‬الممنوحة‭ ‬للمغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬إلى‭ ‬النصف،‭ ‬مبررة‭ ‬ذلك‭ ‬برفض‭ ‬البلدين‭ ‬استعادة‭ ‬مهاجرين‭ ‬غير‭ ‬نظاميين‭ ‬تريد‭ ‬باريس‭ ‬ترحيلهم‭. ‬وهو‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬الرباط‭ ‬حينها‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مبرر‮»‬،‭ ‬وأثار‭ ‬سخطا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬حيث‭ ‬أدانه‭ ‬نشطاء‭ ‬حقوقيون‭ ‬ومثقفون‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المغرب‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭ ‬رسميا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ (‬خفض‭ ‬عدد‭ ‬التأشيرات‭) ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬احتراما‭ ‬لسيادتها،‭ ‬وبطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬ردود‭ ‬أفعال‭ ‬شعبية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الناس‭ ‬المعنيين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬أيضا‭ ‬قرار‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬الطبيعي‭ ‬قرار‭ ‬أحادي‭ ‬الجانب‭ ‬يحترمه‭ ‬المغرب‭ ‬ولن‭ ‬نعلق‭ ‬عليه‭ ‬رسميا‭ (…) ‬لكنه‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬‭. ‬ووصلت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬الى‭ ‬المغرب‭ ‬للتحضير‭ ‬أيضا‭ ‬لزيارة‭ ‬دولة‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬‮«‬غضون‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬للعام‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬زيارتي‭ ‬اليوم‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬إرادة‭ ‬مشتركة‭ ‬لفرنسا‭ ‬والمغرب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوجه‭ ‬معا‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل،‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬الإرادة‭ ‬التي‭ ‬عبر‭ ‬عنها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ورئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬خلال‭ ‬محادثتهما‭ ‬الهاتفية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬أن‭ ‬مباحثاته‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬نظيرته‭ ‬الفرنسية‭ ‬كانت‭ ‬مناسبة‭ ‬‮«‬للتحضير‭ ‬لزيارات‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬الطموح‭ ‬المشترك‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‮»‬‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬التأشيرات‭ ‬ساد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬أيضا‭ ‬فتور‭ ‬بشأن‭ ‬ملف‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية،‭ ‬إذ‭ ‬تحث‭ ‬الرباط‭ ‬باريس‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬بسيادتها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو،‭ ‬مثلما‭ ‬فعلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬شمل‭ ‬أيضا‭ ‬تطبيع‭ ‬المغرب‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬

لكن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربي‭ ‬أوضح‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المغرب‭ ‬لم‭ ‬يعتبر‭ ‬يوما‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬فرنسا‭ ‬سلبي‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬أننا‭ ‬نتحدث‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المسألة،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬محادثاتنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬كولونا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المغرب‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬فرنسا‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬عاجل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬‮«‬دائم‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬‮«‬عادت‭ ‬فيه‭ ‬التوترات‭ ‬إلى‭ ‬السطح‮»‬‭.‬

يرتبط‭ ‬البلدان‭ ‬عموما‭ ‬بعلاقات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وثيقة‭ ‬ففرنسا‭ ‬هي‭ ‬الشريك‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الأول‭ ‬للمغرب،‭ ‬وأول‭ ‬مستثمر‭ ‬أجنبي‭ ‬فيه‭.‬‮ ‬‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تؤمن‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬منفذا‭ ‬الى‭ ‬افريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬حيث‭ ‬تمارس‭ ‬بصورة‭ ‬ناشطة‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬الناعمة‮»‬‭ ‬اقتصاديا‭ ‬منذ‭ ‬2010‭. ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬لفرنسا‭ ‬في‭ ‬افريقيا‭. ‬وأكدت‭ ‬كولونا‭ ‬الجمعة‭ ‬رغبة‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تجمعها‭ ‬‮«‬علاقة‭ ‬شراكة‭ ‬مثالية‭ ‬مع‭ ‬المغرب،‭ ‬شراكة‭ ‬استثنائية‭ ‬أخوية‭ ‬وعصرية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬‮«‬التطلعات‭ ‬المشروعة‮»‬‭ ‬للمغرب‭ ‬الذي‭ ‬يتطور‭ ‬ويسعى‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المتوسط‭ ‬وإفريقيا‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تغيرت‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬بشكل‭ ‬عميق‭ ‬تقترح‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديها‮»‬‭ ‬على‭ ‬المغرب‭.‬