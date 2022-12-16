أوكرانيا‭ ‬تتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬مكثف والأوربي‭ ‬يندد‭ ‬بإرهاب‭ ‬الكرملين‭ ‬الأعمى‭ ‬

الأهالي‭ ‬يحتمون‭ ‬بأنفاق‭ ‬المترو‭ ‬وقطع‭ ‬واسع‭ ‬للكهرباء‭ ‬ومصادر‭ ‬التدفئة

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬موسكو‭- ‬بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬

تعرضت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬لضربات‭ ‬روسية‭ ‬جديدة‭ ‬مكثفة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬انقطاع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬كييف‭ ‬والتيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬تبدي‭ ‬موسكو‭ ‬تصميمها‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الأوكرانية‭.‬

وندد‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬الجمعة‭ ‬ب»إرهاب‭ ‬الكرملين‭ ‬الأعمى‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭ ‬الكثيف‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭. ‬وقال‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬الوحشية‭ ‬وغير‭ ‬الإنسانية‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬مفاقمة‭ ‬المعاناة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وحرمان‭ ‬السكان‭ ‬الأوكرانيين،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬المستشفيات‭ ‬وخدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬وخدمات‭ ‬أخرى‭ ‬أساسية،‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬والتدفئة‭. ‬إنها‭ ‬همجية‭ ‬وتشكل‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭. ‬يجب‭ ‬محاسبة‭ ‬جميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬عنها‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬40‭ ‬صاروخًا‮»‬‭ ‬روسيا‭ ‬مدينة‭ ‬كييف‭ ‬الجمعة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬أسقطت‭ ‬37‭ ‬منها‭. ‬ويبدو‭ ‬حجم‭ ‬الدمار‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭. ‬وأضاف‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وشركاءه‭ ‬يكثفون‭ ‬جهودهم‭ ‬لتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬الطوارئ‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬اليها‭ ‬الأوكرانيون‭ ‬لاستعادة‭ ‬وصيانة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والتدفئة‮»‬‭. ‬وقتل‭ ‬شخصان‭ ‬وجرح‭ ‬خمسة‭ ‬آخرون‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬روسي‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كريفي‭ ‬ريغ‭ ‬بجنوب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬فالنتين‭ ‬ريزنيتشنكو‭. ‬وقتل‭ ‬آخر‭ ‬بقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬استهدف‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خيرسون‭ (‬جنوب‭) ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

وبحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬40‭ ‬صاروخا‮»‬‭ ‬روسيا‭ ‬العاصمة،‭ ‬أسقطت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬37‭ ‬منها،‭ ‬ولم‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬تسببت‭ ‬به‭ ‬بقية‭ ‬الصواريخ‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬فيتالي‭ ‬كليتشكو‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬أُلحقت‭ ‬بمنشآت‭ ‬الطاقة‭ ‬ثمة‭ ‬انقطاعات‭ ‬في‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أحياء‭ ‬العاصمة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬اتهمت‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لوغانسك‭ (‬شرق‭) ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بشنّ‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬على‭ ‬بلدتين،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬23‭ ‬آخرين‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭.‬

بعد‭ ‬تكبدها‭ ‬سلسلة‭ ‬انتكاسات‭ ‬عسكرية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬هذا‭ ‬الخريف،‭ ‬اعتمدت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬تكتيك‭ ‬الضربات‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تدمير‭ ‬شبكات‭ ‬ومحولات‭ ‬الكهرباء‭ ‬ما‭ ‬أغرق‭ ‬ملايين‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الصقيع‭ ‬والظلام‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭.‬

وكتب‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬غيرمان‭ ‬غالوشتشنكو‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬موجة‭ ‬جديدة‭ ‬مكثفة‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭ ‬تستهدف‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬للطاقة‭ ‬ومنشآت‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬تضررت‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬الغرب‭ ‬بتسليم‭ ‬‮«‬أوكرانيا‭ ‬مدفع‭ ‬هاوتزر‭ ‬ودبابة‭ ‬وعربة‭ ‬مدرعة‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬صاروخ‭ ‬أو‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬تستهدفها‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬مكنت‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬الغربية‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬من‭ ‬إلحاق‭ ‬هزائم‭ ‬كبيرة‭ ‬بالجيش‭ ‬الروسي‭.‬

وأدت‭ ‬الضربات‭ ‬صباحا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬خدمة‭ ‬المترو‭ ‬وتحويل‭ ‬المحطات‭ ‬إلى‭ ‬ملاجئ‭.‬

قضى‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬المحطات‭ ‬ملفوفين‭ ‬في‭ ‬معاطفهم‭ ‬وجالسين‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬السلم‭ ‬الكهربائي،‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الإنذار‭ ‬قرابة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا‭ (‬السادسة‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭) ‬حتى‭ ‬رفعه‭ ‬قرابة‭ ‬الظهر‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬لادا‭ ‬كوروفاي،‭ ‬وهي‭ ‬ممثلة‭ ‬تبلغ‭ ‬25‭ ‬عاما،‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬أمرا‭ ‬طبيعيًا‭. ‬استيقظت‭ ‬هذا‭ ‬الصباح،‭ ‬ورأيت‭ ‬صاروخًا‭ ‬في‭ ‬السماء،‭ ‬ولم‭ ‬أفاجأ‭. ‬رأيته‭ ‬وعرفت‭ ‬أنني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أذهب‭ ‬إلى‭ ‬مترو‭ ‬الأنفاق‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬البلدية‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬أن‭ ‬المترو‭ ‬سيبقى‭ ‬متوقفًا‭ ‬لبقية‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بنظام‭ ‬الطاقة‭ ‬وبسبب‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬العاصمة‭ ‬قد‭ ‬استهدفت‭ ‬الأربعاء‭ ‬ب13‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬مفخخة‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬أسقطها‭ ‬كلها‭. ‬وانقطعت‭ ‬الكهرباء‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬الجمعة‭. ‬وباتت‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬كيروفوغراد‭ (‬وسط‭) ‬محرومة‭ ‬تمامًا‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬حاكمها‭ ‬أندريتش‭ ‬رايكوفيتش‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭. ‬كما‭ ‬انقطعت‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬‮ ‬خاركيف‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭)‬،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬البلاد،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬بولتافا‭ (‬وسط‭). ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬كريمنتشوك‭ (‬وسط‭) ‬فاليري‭ ‬ماليتسكي‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬كهرباء،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬نظام‭ ‬التدفئة‭ ‬يعمل‮»‬‭.‬

كما‭ ‬استهدفت‭ ‬غارات‭ ‬متعددة‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا،‭ ‬بحسب‭ ‬حاكمها‭ ‬أولكسندر‭ ‬ستاروخ‭.‬

‭- ‬قمة‭ ‬بوتين‭-‬لوكاشنكو‭-‬

هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬رصد‭ ‬حلفاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الغربيون‭ ‬الذين‭ ‬اجتمعوا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬حوالى‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬لمساعدة‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬إنقاذ‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬وإصلاحها،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬لا‭ ‬تصل‭ ‬الكهرباء‭ ‬الى‭ ‬السكان‭ ‬إلا‭ ‬لبضع‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يزور‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بيلاروس‭ ‬الاثنين‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬وحليفه‭ ‬ألكسندر‭ ‬لوكاشنكو،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬للرئيس‭ ‬البيلاروسي‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الرئيسين‭ ‬سيجريان‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الاستقلال‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البيلاروسية‭ ‬مينسك‭ ‬أثناء‭ ‬‮«‬زيارة‭ ‬عمل‮»‬‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬بوتين‭. ‬وستشمل‭ ‬المحادثات‭ ‬الثنائية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬التكامل‭ ‬الروسي‭ ‬البيلاروسي‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬أبرم‭ ‬البلدان‭ ‬اتفاقات‭ ‬تعاون‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعسكري‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرئيسين‭ ‬سيعطيان‭ ‬الأولوية‭ ‬للمسائل‭ ‬الأمنية‭ ‬وسيتبادلان‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬تحديدا‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وشكلت‭ ‬بيلاروس‭ ‬قاعدة‭ ‬خلفية‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬البيلاروسي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‭. ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬أعلنت‭ ‬بيلاروس‭ ‬وروسيا‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬غرضها‭ ‬‮«‬دفاعي‮»‬‭ ‬بحت‭ ‬بحسب‭ ‬مينسك‭.‬

وتوقع‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬فاليري‭ ‬زالوجني‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬تشنّ‭ ‬روسيا‭ ‬هجوما‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بعدما‭ ‬تركز‭ ‬القتال‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬وجنوبها‭.‬

وقال‭ ‬زالوجني‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬إيكونوميست‮»‬‭ ‬الأسبوعية‭ ‬البريطانية،‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬شديدة‭ ‬الأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬هي‭ ‬‮ ‬احتياطيات‭ ‬والاستعداد‭ ‬للحرب‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬وفي‭ ‬أقصى‭ ‬الأحوال‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬وفي‭ ‬أقرب‭ ‬الآجال‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‮»‬‭.‬

وتدور‭ ‬حاليا‭ ‬أشرس‭ ‬المعارك‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬محبط‭ ‬باخموت‭ ‬وأفدييفكا،‭ ‬وهما‭ ‬بلدتان‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬تحاول‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬احتلالهما‭.‬