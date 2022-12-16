مالك تويتر ينازل أشهر الصحافيين وأوربا تهدده بعقوبات ومنظمة المراسلين تدينه

باريس‭- ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬

دعت‭ ‬منظمة‭ ‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬حسابات‭ ‬صحافيين‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬علّقها‭ ‬رئيس‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬الخميس،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تعسف‭ ‬المنصات‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭.‬

سبب‭ ‬الملياردير‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬المالك‭ ‬الجديد‭ ‬لتويتر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬مدافع‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬عاصفة‭ ‬الجمعة‭ ‬بتعليقه‭ ‬حسابات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬الأميركيين،‭ ‬وبات‭ ‬يواجه‭ ‬تهديدات‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬عليه‭.‬

وقالت‭ ‬نائبة‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬فيرا‭ ‬جوروفا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأنباء‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭ ‬التعسفي‭ ‬لحسابات‭ ‬صحافيين‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬مقلقة‮»‬،‭ ‬مذكرة‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬الذي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يطبق‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العملاقة‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬‮«‬يفرض‭ ‬احترام‭ ‬حرية‭ ‬الإعلام‭ ‬والحقوق‭ ‬الأساسية‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬خطوطا‭ ‬حمرا‭ ‬وهناك‭ ‬عقوبات‭ ‬قريبا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬تشغيلها‭ ‬وتعليقها‭ ‬حسب‭ ‬الأهواء‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬لدينا‭ ‬مشكلة‭ ‬مع‭ ‬تويتر‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬تغريدة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭ ‬الفرنسي‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬جان‭ ‬نويل‭ ‬بارو،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬صدم‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يدفع‭ ‬بها‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬تويتر‭ ‬إلى‭ ‬الهوة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬هي‭ ‬أساس‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬والمساس‭ ‬بأحد‭ ‬الأمرين‭ ‬يعني‭ ‬المساس‭ ‬بالآخر‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬كفى‭ ‬تعسف‭ ‬المنصات،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬ديموقراطية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬الديموقراطيات‭ ‬بالكامل‭ ‬لأهوائها‮»‬‭.‬‮ ‬

وعلقت‭ ‬حسابات‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬صحافيين‭ ‬أميركيين‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬بينهم‭ ‬عاملون‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‭ (‬دوني‭ ‬أوسوليفان‭) ‬ونيويورك‭ ‬تايمز‭ (‬راين‭ ‬ماك‭) ‬وواشنطن‭ ‬بوست‭ (‬درو‭ ‬هارويل‭) ‬وكذلك‭ ‬صحافيين‭ ‬مستقلين‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬بعضهم‭ ‬كتب‭ ‬تغريدات‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬اتخذه‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬الأربعاء‭ ‬بتعليق‭ ‬حساب‭ ‬يرصد‭ ‬تلقائيًا‭ ‬رحلات‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرته‭ ‬الخاصة‭. ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬تويتر‭ ‬سبب‭ ‬أو‭ ‬مدة‭ ‬تعليق‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مالك‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬جدلا‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬منذ‭ ‬شرائه‭ ‬الشبكة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬أصدر‭ ‬بعض‭ ‬الإشارات‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬تغريدات‭ ‬نُشرت‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭.‬‮ ‬

فقد‭ ‬قال‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬الحسابات‭ ‬المتورطة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬معطيات‭ ‬شخصية‭ ‬تعلّق‭ ‬موقتًا‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬تنطبق‭ ‬‮«‬‭+‬على‭ ‬الصحافيين‭+ ‬مثل‭ ‬غيرهم‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬كريستوف‭ ‬ديلوار‭ ‬‮«‬كفى‭ ‬تعسف‭ ‬المنصات،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬ديموقراطية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬الديموقراطيات‭ ‬بالكامل‭ ‬لأهوائها‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نطالب‭ ‬بالعودة‭ ‬الفورية‭ ‬لحسابات‭ ‬الصحافيين‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬كابوس‮»‬‭. ‬تم‭ ‬تعليق‭ ‬حسابات‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬صحافيين‭ ‬أميركيين‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تويتر‭ ‬التي‭ ‬استحوذ‭ ‬عليها‭ ‬الملياردير‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭. ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬المجموعة‭ ‬سبب‭ ‬تعليق‭ ‬الحسابات‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬متى‭.‬

كان‭ ‬بعض‭ ‬هؤلاء‭ ‬الصحافيين‭ ‬قد‭ ‬علقوا‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬تويتر‭ ‬الأربعاء‭ ‬تعليق‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬إيلون‭ ‬جيت‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتابع‭ ‬تلقائيًا‭ ‬مسارات‭ ‬طائرة‭ ‬ماسك‭ ‬الخاصة‭.‬

وقال‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحسابات‭ ‬المتورطة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬معطيات‭ ‬شخصية‭ ‬تعلّق‭ ‬موقتًا‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬تنطبق‭ ‬‮«‬‭+‬على‭ ‬الصحافيين‭+ ‬مثل‭ ‬غيرهم‮»‬‭.‬‮ ‬

وقصد‭ ‬ماسك‭ ‬بذلك‭ ‬الكشف‭ ‬العلني‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬شخصية‭ ‬بدون‭ ‬موافقة‭ ‬صاحبها‭.‬

وبحسب‭ ‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬ووضع‭ ‬قواعد‭ ‬جديدة‭ ‬لإرضاء‭ ‬قرارات‭ ‬الرئيس‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬السمات‭ ‬المميزة‭ ‬لفضاء‭ ‬معلوماتي‭ ‬صحي‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لإلزام‭ ‬القادة‭ ‬الصغار‭ ‬للمنصات‭ ‬الكبيرة‭ ‬حدودهم‭ ‬بموجب‭ ‬القانون،‭ ‬وأن‭ ‬يضعوا‭ ‬منتجاتهم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المعلومات‭ ‬والديموقراطية‮»‬‭.‬‮ ‬