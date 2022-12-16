مالك تويتر ينازل أشهر الصحافيين وأوربا تهدده بعقوبات ومنظمة المراسلين تدينه

باريس- واشنطن -الزمان
دعت منظمة مراسلون بلا حدود الجمعة إلى إعادة حسابات صحافيين على تويتر علّقها رئيس شبكة التواصل الاجتماعي إيلون ماسك الخميس، معتبرة أن «تعسف المنصات الكبرى» يشكل «خطرا كبيرا على الديموقراطية».
سبب الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر الذي يؤكد أنه مدافع عن حرية التعبير، عاصفة الجمعة بتعليقه حسابات عدد من الصحافيين الأميركيين، وبات يواجه تهديدات من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن «الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة»، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل «يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية».
وأضافت «يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك»، مشيرة إلى أن «هناك خطوطا حمرا وهناك عقوبات قريبا».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة الجمعة إن «حرية الصحافة يجب ألا يتم تشغيلها وتعليقها حسب الأهواء». وأضافت «لهذا السبب لدينا مشكلة مع تويتر».
وفي تغريدة أخرى، قال الوزير الفرنسي للتحول الرقمي جان نويل بارو، إنه «صدم بالطريقة التي يدفع بها إيلون ماسك تويتر إلى الهوة»، مؤكدا أن «حرية الصحافة هي أساس الديموقراطية، والمساس بأحد الأمرين يعني المساس بالآخر».
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان «كفى تعسف المنصات، يجب أن تصبح إدارة هذه المنصات ديموقراطية قبل أن تخضع الديموقراطيات بالكامل لأهوائها».
وعلقت حسابات نحو عشرة صحافيين أميركيين على تويتر بينهم عاملون في وسائل إعلام من بينها سي ان ان (دوني أوسوليفان) ونيويورك تايمز (راين ماك) وواشنطن بوست (درو هارويل) وكذلك صحافيين مستقلين. وكان بعضهم كتب تغريدات عن قرار اتخذه موقع تويتر الأربعاء بتعليق حساب يرصد تلقائيًا رحلات إيلون ماسك على متن طائرته الخاصة. ولم يذكر تويتر سبب أو مدة تعليق هذه الحسابات. غير أن مالك الشبكة الاجتماعية الذي أثار جدلا مرات عدة منذ شرائه الشبكة في تشرين الأول/اكتوبر أصدر بعض الإشارات في سلسلة تغريدات نُشرت ليل الخميس الجمعة.
فقد قال إيلون ماسك على تويتر «الحسابات المتورطة في نشر معطيات شخصية تعلّق موقتًا لمدة سبعة أيام»، مشيرًا إلى أن هذه القواعد تنطبق «+على الصحافيين+ مثل غيرهم».
وقال الأمين العام لمراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار «كفى تعسف المنصات، يجب أن تصبح إدارة هذه المنصات ديموقراطية قبل أن تخضع الديموقراطيات بالكامل لأهوائها».
وأضاف «نطالب بالعودة الفورية لحسابات الصحافيين»، واصفا ما حصل بأنه «كابوس». تم تعليق حسابات نحو عشرة صحافيين أميركيين على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر التي استحوذ عليها الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك في تشرين الأول/أكتوبر. ولم تذكر المجموعة سبب تعليق الحسابات أو إلى متى.
كان بعض هؤلاء الصحافيين قد علقوا عبر المنصة على قرار تويتر الأربعاء تعليق حساب «إيلون جيت» الذي كان يتابع تلقائيًا مسارات طائرة ماسك الخاصة.
وقال إيلون ماسك في تغريدة ليل الخميس الجمعة قائلا إن «الحسابات المتورطة في نشر معطيات شخصية تعلّق موقتًا لمدة سبعة أيام»، مشيرًا إلى أن هذه القواعد تنطبق «+على الصحافيين+ مثل غيرهم».
وقصد ماسك بذلك الكشف العلني عن معلومات شخصية بدون موافقة صاحبها.
وبحسب مراسلون بلا حدود، فإن «الرقابة على الصحافيين ووضع قواعد جديدة لإرضاء قرارات الرئيس ليست هي السمات المميزة لفضاء معلوماتي صحي».
وأضافت المنظمة «حان الوقت لإلزام القادة الصغار للمنصات الكبيرة حدودهم بموجب القانون، وأن يضعوا منتجاتهم في النهاية في خدمة المعلومات والديموقراطية».