التظاهرات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬تدخل‭ ‬شهرها الرابع‭ ‬وخاتمي‭ ‬يهاجم‭ ‬الغرب

زهدان‭ ‬تشتعل‭ ‬بهتاف‭ ‬الموت‭ ‬للديكتاتو

باريس‭ – ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬

نزل‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬إيران‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬توترا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬تسجيلات‭ ‬مصورة‭ ‬نشرتها‭ ‬مجموعات‭ ‬حقوقية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تدخل‭ ‬موجة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أشعلتها‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬شهرها‭ ‬الرابع‭. ‬وهتف‭ ‬متظاهرون‭ ‬في‭ ‬زاهدان‭ ‬عاصمة‭ ‬محافظة‭ ‬سيستان‭ ‬بلوشستان‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬للديكتاتور‮»‬‭ ‬قاصدين‭ ‬بذلك‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامني،‭ ‬حسبما‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬أوسلو،‭ ‬وتأكدت‭ ‬منه‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭. ‬فيما‭ ‬وجه‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬المتشدد‭ ‬أحمد‭ ‬خاتمي‭ ‬الجمعة‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬قمع‭ ‬المتظاهرين‮»‬‭. ‬وفرضت‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬خاتمي‭ ‬بتهمة‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طلب‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭. ‬وخلال‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬قال‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬إن‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮ ‬سجل‭ ‬حقوق‭ ‬إنسان‭ ‬‮«‬أسود‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للأنباء‭ (‬إرنا‭). ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬على‭ ‬رأس‭ ‬لائحة‭ ‬منتهكي‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭.‬

ودانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬الخميس‭ ‬إجراءات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬وباطلة‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬زاهدان‭ ‬حشودا‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬بعضهم‭ ‬يرفع‭ ‬لافتات‭ ‬كتبت‭ ‬عليها‭ ‬شعارات‭ ‬منددة‭ ‬بالنظام،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬بلباس‭ ‬أسود‭ ‬يسرن‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬مجاور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو،‭ ‬ويطلقن‭ ‬بدورهن‭ ‬هتافات‭.

تشهد‭ ‬ايران‭ ‬التي‭ ‬يحكمها‭ ‬ملالي‭ ‬الولي‭ ‬الفقيه‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬الشابة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الكردية‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاما،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬محتجزة‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬بتهمة‭ ‬مخالفة‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬النساء‭.‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬إيرانيون‭ ‬أن‭ ‬المئات‭ ‬قتلوا‭ ‬جراء‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬بينهم‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬اعتقال‭ ‬الآلاف،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إدانات‭ ‬دولية‭ ‬وفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬وإخراج‭ ‬إيران‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬المرأة‭.‬

وتقع‭ ‬سيستان‭ ‬بلوشستان‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬الشرقية‭ ‬لإيران‭ ‬مع‭ ‬أفغانستان‭ ‬وباكستان‭ ‬وتضم‭ ‬أقلية‭ ‬البلوش‭ ‬العرقية‭ ‬وكانت‭ ‬مسرحا‭ ‬لأعمال‭ ‬عنف‭ ‬دامية‭ ‬متكررة‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭.‬

وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬اشتكت‭ ‬أقلية‭ ‬البلوش‭ ‬من‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬السنية‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬نشطاء‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ (‬هرانا‭) ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬المئات‭ ‬تظاهروا‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬زاهدان،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تظاهرات‭ ‬أسبوعية‭ ‬منذ‭ ‬مقتل‭ ‬90‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يعرف‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الناشطين‭ ‬بيوم‭ ‬‮«‬الجمعة‭ ‬الدامي‮»‬‭.‬

وانفجرت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬تلك‭ ‬بعد‭ ‬الاغتصاب‭ ‬المفترض‭ ‬لشابة‭ ‬تبلغ‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قائد‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شهبهار‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

ويشير‭ ‬محللون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحرّك‭ ‬البلوش‭ ‬مستلهم‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بوفاة‭ ‬أميني‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬للمطالبة‭ ‬بحقوق‭ ‬المرأة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتسع‭ ‬نطاقها‭ ‬لاحقا‭ ‬لتشمل‭ ‬مطالب‭ ‬أخرى‭.‬

الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬قتل‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬بعد‭ ‬خطفه‭ ‬من‭ ‬مسجده‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬خاش‭ ‬بمحافظة‭ ‬سيستان‭ ‬بلوشستان‭.‬

وقال‭ ‬مدعي‭ ‬عام‭ ‬زاهدان‭ ‬مهدي‭ ‬شمس‭ ‬عبادي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬قتلة‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬ريكي‭ ‬اعتقلوا،‭ ‬واتهمهم‭ ‬بالسعي‭ ‬لإثارة‭ ‬الاضرابات‭ ‬بين‭ ‬الأقلية‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬والشيعة‭.‬

وبحسب‭ ‬أحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬أوردتها‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬النروج‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬قُتل‭ ‬458‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬إيران‭.‬

وأعلن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬أمن‭.‬

وتشير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬الموقوفين‭ ‬بلغت‭ ‬14‭ ‬ألفا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭.‬

وأعلن‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬أنه‭ ‬أصدر‭ ‬11‭ ‬حكما‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالاحتجاجات‭.‬

والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬نفّذ‭ ‬حكمان‭ ‬بالإعدام‭ ‬شنقا‭ ‬بحق‭ ‬محسن‭ ‬شكاري‭ ‬وماجد‭ ‬رضا رهناورد‭ (‬كلاهما‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬وكانا‭ ‬أول‭ ‬شخصين‭ ‬يحكم‭ ‬عليهما‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاحتجاجات‭)‬،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الأخير‭ ‬شُنق‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬رافعة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عام‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضبا‭ ‬عارما‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬26‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يواجهون‭ ‬خطر‭ ‬الإعدام‭ ‬في‭ ‬اتهامات‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالاحتجاجات‭. ‬وبحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬فإن‭ ‬إيران‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬مقدم‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬إعدامهم‭ ‬سنويا،‭ ‬بعد‭ ‬الصين‭ ‬

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