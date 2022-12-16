عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬معزياً‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬أمن‭ ‬أردني‭: ‬التعامل‭ ‬بحزم‭ ‬مع‭ ‬مَن‭ ‬يرفع‭ ‬السلاح‭ ‬بوجه‭ ‬الدولة‮ ‬

معان‭ (‬الأردن‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قُتل‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬معان‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الأردن‭ ‬خلال‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬تحرّكات‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مديرية‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الجمعة‭. ‬وقالت‭ ‬المديرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬معان‭ ‬العقيد‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬الدلابيح،‭ ‬إثر‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬بعيار‭ ‬ناري‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرأس‭ ‬أثناء‭ ‬تعامله‭ ‬مع‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬تلك‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المخربين‭ ‬والخارجين‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحسينية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬معان‮»‬‭ (‬نحو‭ ‬218‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬عمان‭).‬

وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬إذ‭ ‬تكفل‭ ‬حماية‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬السلمي‭ ‬عنه،‭ ‬فإنها‭ ‬ستتعامل‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬وباستخدام‭ ‬القوة‭ ‬المناسبة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بأعمال‭ ‬الشغب‭ ‬والتخريب‮»‬‭. ‬كما‭ ‬حذرت‭ ‬‮«‬سنضرب‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬الارواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬ويهدد‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‮»‬‭.‬

ولاحقا‭ ‬الجمعة،‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬ضابط‭ ‬وضابط‭ ‬صف‭ ‬بعيارات‭ ‬نارية‭ ‬أثناء‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مخربين‭ ‬قاموا‭ ‬بأعمال‭ ‬شغب‭ ‬واحتجاجات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحسينية‭ ‬بمحافظة‭ ‬معان‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬إسعافهما‭ ‬وهما‭ ‬قيد‭ ‬العلاج‭. ‬ودان‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الجمعة‭ ‬هذا‭ ‬الإعتداء‭.‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬عن‭ ‬الملك‭ ‬قوله‭ ‬خلال‭ ‬تقديمه‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬الى‭ ‬أسرة‭ ‬وعشيرة‭ ‬الضابط‭ ‬القتيل‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬جرش‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ابني‭ ‬وابن‭ ‬كل‭ ‬الأردنيين،‭ ‬ولن‭ ‬يهدأ‭ ‬لنا‭ ‬بال‭ ‬حتى‮ ‬ينال‭ ‬المجرم‭ ‬عقابه‭ ‬أمام‭ ‬العدالة‭ ‬على‭ ‬جريمته‭ ‬النكراء‮»‬‭.

واضاف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نقبل‭ ‬التطاول‭ ‬أو‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬نشامى‭ ‬أجهزتنا‭ ‬الأمنية‭ ‬الساهرين‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‮»‬‭ ‬و»سيتم‭ ‬التعامل‭ ‬بحزم‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يرفع‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الدولة‭ ‬ويتعدى‭ ‬على‭ ‬الممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الملك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاعتداءات‭ ‬وأعمال‭ ‬التخريب‭ ‬مساس‭ ‬خطير‭ ‬بأمن‭ ‬الوطن‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬بذلك‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬ستتخذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬لمحاسبة‭ ‬الخارجين‭ ‬عن‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬المواطنون،‭ ‬وحقهم‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭ ‬بالوسائل‭ ‬السلمية‭ ‬ضمن‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬وجهاء‭ ‬وأبناء‭ ‬معان‭ ‬اصدروا‭ ‬الجمعة‭ ‬بيانا‭ ‬نعوا‭ ‬فيه‭ ‬العقيد‭ ‬الدلابيح‭ ‬مؤكدين‭ ‬‮«‬رفضهم‭ ‬واستنكارهم‭ ‬أي‭ ‬فعل‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬من‭ ‬يرفع‭ ‬سلاحه‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬أي‭ ‬أردني‭ ‬عسكري‭ ‬أو‭ ‬مدني‭ ‬فقد‭ ‬برأت‭ ‬ذمة‭ ‬معان‭ ‬منه،‭ ‬فلا‭ ‬عشيرةَ‭ ‬له‭ ‬ولا‭ ‬نسب‮»‬‭ ‬متّهمين‭ ‬من‭ ‬اطلقوا‭ ‬النار‭ ‬بأنهم‭ ‬‮«‬ثلة‭ ‬ضالة‭ ‬وأياد‭ ‬جبانة،‭ ‬شواذ‭ ‬عن‭ ‬العرف‭ ‬والدين‭ ‬والأصول،‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬أجندات‭ ‬أو‭ ‬مهربين‭ ‬وخارجين‭ ‬عن‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬مازن‭ ‬الفراية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬لن‭ ‬تمر‭ ‬بدون‭ ‬عقاب‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬تعمل‭ ‬لضبط‭ ‬الجاني‭ ‬وتقديمه‭ ‬للعدالة‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬شهدنا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬تطورا‭ ‬في‭ ‬اعمال‭ ‬العنف‭ ‬شمل‭ ‬قطع‭ ‬طرق‭ ‬وتكسير‭ ‬زجاج‭ ‬سيارات‭ ‬واضرام‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة‭ ‬واسقاط‭ ‬48‭ ‬عمود‭ ‬كهرباء‭ ‬في‭ ‬معان‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬تعي‭ ‬صعوبة‭ ‬الظروف‭ ‬المعيشية‭ ‬وتعي‭ ‬أن‭ ‬التأقلم‭ ‬معها‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل،‭ ‬ولكن‭ ‬العنف‭ ‬لا‭ ‬يخفف‭ ‬هذه‭ ‬الصعوبات‭ ‬بل‭ ‬بالعكس‭ ‬يزيدها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الفراية‭ ‬انه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬اجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬يستغل‭ ‬الإحتجاجات‭ ‬السلمية‭ ‬لأخذ‭ ‬البوصلة‭ ‬بإتجاه‭ ‬العنف‭ ‬والإضرار‭ ‬بالممتلكات‭ ‬ومس‭ ‬أمننا‭ ‬وأمن‭ ‬أسرنا‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الإبتعاد‭ ‬عن‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬اعمال‭ ‬عنف‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬اكد‭ ‬مدير‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬اللواء‭ ‬عبيدالله‭ ‬المعايطة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬49‭ ‬رجلا‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬70‭ ‬آلية‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬آلية‭ ‬لمواطنين‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬المعايطة‭ ‬‮«‬سنضرب‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬