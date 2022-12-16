عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬معزياً‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬أمن‭ ‬أردني‭: ‬التعامل‭ ‬بحزم‭ ‬مع‭ ‬مَن‭ ‬يرفع‭ ‬السلاح‭ ‬بوجه‭ ‬الدولة‮ ‬

معان (الأردن) (أ ف ب) – قُتل نائب مدير شرطة محافظة معان في جنوب الأردن خلال التعامل مع «أعمال شغب» أثناء تحرّكات تشهدها المنطقة منذ أيام احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات، وفق ما أعلنت مديرية الأمن العام الجمعة. وقالت المديرية في بيان «استشهد نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبدالرزاق الدلابيح، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري بمنطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب».
وأضافت أن أعمال الشغب تلك «كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان» (نحو 218 كلم جنوب عمان).
وأكدت أنها «إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب». كما حذرت «سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الارواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن».
ولاحقا الجمعة، أعلنت «إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية أثناء التعامل مع مخربين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات في منطقة الحسينية بمحافظة معان». وأشارت الى أنه جرى إسعافهما وهما قيد العلاج. ودان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة هذا الإعتداء.
ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك قوله خلال تقديمه واجب العزاء الى أسرة وعشيرة الضابط القتيل في محافظة جرش «هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء».
واضاف «لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين» و»سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين».
وأكد الملك أن «الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك» وأن «مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون».
وأشار إلى «الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون».
وكان وجهاء وأبناء معان اصدروا الجمعة بيانا نعوا فيه العقيد الدلابيح مؤكدين «رفضهم واستنكارهم أي فعل خارج عن القانون».
كما أكدوا أن «من يرفع سلاحه في وجه أي أردني عسكري أو مدني فقد برأت ذمة معان منه، فلا عشيرةَ له ولا نسب» متّهمين من اطلقوا النار بأنهم «ثلة ضالة وأياد جبانة، شواذ عن العرف والدين والأصول، من أصحاب أجندات أو مهربين وخارجين عن القانون».
وقال وزير الداخلية مازن الفراية في مؤتمر صحافي إن «هذه الجريمة لن تمر بدون عقاب والأجهزة الأمنية تعمل لضبط الجاني وتقديمه للعدالة بأسرع وقت ممكن».
واضاف «لقد شهدنا في الأيام الماضية تطورا في اعمال العنف شمل قطع طرق وتكسير زجاج سيارات واضرام نار في مؤسسات حكومية وخاصة واسقاط 48 عمود كهرباء في معان».
واوضح ان «الحكومة تعي صعوبة الظروف المعيشية وتعي أن التأقلم معها ليس بالأمر السهل، ولكن العنف لا يخفف هذه الصعوبات بل بالعكس يزيدها».
وأكد الفراية انه «بعد هذا الحادث سيكون هناك اجراءات أمنية مشددة في المناطق التي تشهد مثل هذه الأعمال ولن نسمح لأي شخص يستغل الإحتجاجات السلمية لأخذ البوصلة بإتجاه العنف والإضرار بالممتلكات ومس أمننا وأمن أسرنا»، داعيا المواطنين إلى «الإبتعاد عن الأماكن التي تشهد اعمال عنف».
من جهته، اكد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة في المؤتمر «إصابة 49 رجلا من الأمن العام خلال أعمال الشغب».
وأشار إلى أنه «تم الاعتداء على 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 آلية لمواطنين».
وشدد المعايطة «سنضرب بيد من حديد كل من يريد التعدي على الأمن الوطني».