العلماء يتوصّلون إلى تفسير الطفرة الغامضة في انبعاثات غاز الميثان

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬خلص‭ ‬علماء‭ ‬امس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطفرة‭ ‬الغامضة‭ ‬في‭ ‬انبعاثات‭ ‬غاز‭ ‬الميثان،‭ ‬المعروف‭ ‬بمفعوله‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬معدلات‭ ‬حرارة‭ ‬الكوكب،‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬رغم‭ ‬تدابير‭ ‬الإغلاق‭ ‬المتصلة‭ ‬بجائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬التي‭ ‬حدّت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الانبعاثات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬البشرية،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬ازدياد‭ ‬في‭ ‬الانبعاثات‭ ‬من‭ ‬الطبيعة،‭ ‬وأيضاً‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭.‬

وفوجئ‭ ‬الباحثون‭ ‬بالزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬لكميات‭ ‬الميثان‭ (‬التركيبة‭ ‬الكيميائية‭ ‬هي‭ ‬CH4،‭ ‬نفس‭ ‬الجزيء‭ ‬الخاص‭ ‬بالغاز‭ ‬الطبيعي‭) ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬رغم‭ ‬القيود‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالجائحة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مفروضة‭ ‬آنذاك‭.‬

وتُرجم‭ ‬التباطؤ‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بانخفاض‭ ‬في‭ ‬انبعاثات‭ ‬الميثان‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإنتاج‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭.‬

وفي‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة‭ “‬نايتشر‭” ‬وترأسها‭ ‬الأستاذ‭ ‬شوشي‭ ‬بينغ‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بكين،‭ ‬توصّل‭ ‬فريق‭ ‬دولي‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬إجابة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الطفرة‭ ‬الغامضة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تفسيرها‭ ‬بظاهرتين‭.‬

يتمثل‭ ‬العامل‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬شهد‭ ‬نسبة‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬من‭ ‬جذور‭ ‬الهيدروكسيل‭ (‬OH‭) ‬المسؤولة‭ ‬الرئيسة‭ ‬عن‭ ‬التخلّص‭ ‬من‭ ‬الميثان‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭.‬

وأوضح‭ ‬الباحث‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬والبديلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬فيليب‭ ‬سييه‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الدراسة‭ ‬داخل‭ ‬مختبرات‭ ‬علوم‭ ‬المناخ‭ ‬والبيئة،‭ ‬أنّ‭ ‬جذور‭ ‬الهيدروكسيل‭ ‬الموجودة‭ ‬بكميات‭ ‬صغيرة‭ ‬جداً‭ ‬والتي‭ ‬تعيش‭ ‬لأقل‭ ‬من‭ ‬ثانية‭ ‬هي‭ “‬بمثابة‭ ‬لعبة‭ ‬الـ‭+‬باك‭ ‬مان‭+ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي،‭ ‬فبمجرد‭ ‬أن‭ ‬ترصد‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬تأكله‭ ‬ثم‭ ‬تختفي‭”.‬

‭ ‬ظاهرة‭ ‬غريبة

‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬مركبات‭ ‬الهيدروكسيد‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بقدرة‭ ‬هائلة‭ ‬على‭ ‬تنظيف‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬مرتبطة‭ ‬بانبعاثات‭ ‬أكسيد‭ ‬النيتروجين‭ (‬NOx‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ملوث‭ ‬ناجم‭ ‬تحديداً‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬التي‭ ‬انخفضت‭ ‬انبعاثاتها‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬الحجر‭. ‬وحدد‭ ‬الباحثون‭ ‬تالياً‭ ‬ظاهرة‭ ‬غريبة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬كمية‭ ‬الميثان‭ ‬يزداد‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬عندما‭ ‬يشهد‭ ‬التلوّث‭ ‬انخفاضاً‭. ‬أما‭ ‬العامل‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬فيتعلّق‭ ‬بالزيادة‭ ‬الطبيعية‭ ‬لانبعاثات‭ ‬غاز‭ ‬الميثان‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الرطبة‭. ‬فالكائنات‭ ‬الدقيقة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المستنقعات‭ ‬أو‭ ‬الرخاخ‭ ‬تنتج‭ ‬بصورة‭ ‬طبيعية‭ ‬هذا‭ ‬الغاز‭. ‬وأشارت‭ ‬مارييل‭ ‬سونوا‭ ‬من‭ ‬مختبرات‭ ‬علوم‭ ‬المناخ‭ ‬والبيئة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ “‬تتأثر‭ ‬جداً‭ ‬بالعوامل‭ ‬المناخية‭”‬،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬الكائنات‭ ‬الدقيقة‭ ‬تنتج‭ ‬كميات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الميثان‭ ‬ضمن‭ ‬مناخ‭ ‬حار‭ ‬أو‭ ‬رطب‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭”.‬

واعتبر‭ ‬الباحثون‭ ‬أنّ‭ ‬الحرارة‭ ‬والرطوبة‭ ‬اللتين‭ ‬شهدتا‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬وتلك‭ ‬الاستوائية‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬الشمالي،‭ ‬تقدّمان‭ ‬تفسيراً‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬الميثان‭. ‬وينطوي‭ ‬ما‭ ‬سُجّل‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للمناخ،‭ ‬إذ‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ “‬تزايد‭” ‬محتمل‭ ‬للاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينتج‭ ‬بدوره‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الضارة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬وجود‭ ‬حلقة‭ ‬مفرغة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬المفاجئ‭ ‬لانخفاض‭ ‬التلوث‭. ‬وقال‭ ‬فيليب‭ ‬سييه‭ “‬عندما‭ ‬تنخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬أكاسيد‭ ‬النيتروجين‭ ‬بنحو‭ ‬20‭%‬،‭ ‬يزداد الميثان‭ ‬أسرع‭ ‬بمرتين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬شكّل‭ ‬مفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬لنا‭”. ‬ويحتمل‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬برامج‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الانبعاثات‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬كميات‭ ‬الميثان‭ ‬مستقبلاً‭. ‬وقال‭ ‬فيليب‭ “‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اتفاقية‭ ‬باريس،‭ ‬فسيتعين‭ ‬علينا‭ ‬التحرك‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭ ‬وبشكل‭ ‬فعّال‭ ‬أكثر‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الميثان‭”.‬

ويجري‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الميثان‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬لأنه،‭ ‬ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬حياته‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬أقصر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخاصة‭ ‬بثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ (‬نحو‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭)‬،‭ ‬يحمل‭ ‬تأثير‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭. ‬ويُعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الغاز‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬الاحترار‭ ‬العالمي‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭.‬

وترتبط‭ ‬غالبية‭ ‬انبعاثاته‭ (‬60‭%)‬‭ ‬بالنشاطات‭ ‬البشري‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬في‭ ‬شأنها،‭ ‬ومنها‭ ‬إنتاج‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬والزراعة،‭ ‬وتربية‭ ‬المواشي،‭ ‬والنفايات‭… ‬فيما‭ ‬تنجم‭ ‬الانبعاثات‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الرطبة‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬غموض‭ ‬يحوم‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬لأنّ‭ ‬كميات‭ ‬الميثان‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الباحثين‭ ‬كوّنوا‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬السبب،‭ ‬ويقول‭ ‬فيليب‭ “‬يبدو‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسات‭ ‬الأولية‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نواجه‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجذور‭ ‬الهيدروكسيل‭”. ‬ويمكن‭ ‬تفسير‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬عمل‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬إذ‭ ‬مع‭ ‬تمتّع‭ ‬الطائرات‭ ‬بدور‭ ‬مهم‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬أكاسيد‭ ‬النيتروجين‭ ‬على‭ ‬ارتفاعات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الجو،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬نشاط‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬محدوداً‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والهند‭.‬