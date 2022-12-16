أول شخص أسود يتولى رئاسة جامعة هارفارد

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عينت‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬الأميركية‭ ‬الخاصة‭ ‬الخميس‭ ‬عميدة‭ ‬أهم‭ ‬كلياتها‭ ‬كلودين‭ ‬غاي‭ ‬رئيسة‭ ‬لها،‭ ‬لتصبح‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬أسود‭ ‬يتولى‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬التعليمية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬نقاش‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬حول‭ ‬التمييز‭ ‬الإيجابي‭ ‬للطلاب‭.‬

وتُعتبر‭ ‬كلودين‭ ‬غاي،‭ ‬وهي‭ ‬ابنة‭ ‬مهاجرين‭ ‬هايتيين‭ ‬وأستاذة‭ ‬الدراسات‭ ‬الأفريقية‭ ‬والأميركية‭ ‬الأفريقية،‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬سياسات‭ ‬الأقليات‭.‬

ووصفت‭ ‬الجامعة‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬كلودين‭ ‬غاي‭ ‬بأنها‭ “‬استاذة‭ ‬ومرشدة‭ ‬متفانية‭ ‬تناولت‭ ‬فصولها‭ ‬الدراسية‭ ‬مواضيع‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسياسة‭ ‬العرقية‭ ‬والإثنية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬والسياسة‭ ‬السوداء‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬،‭ ‬والسلوكيات‭ ‬السياسية‭ ‬الأميركية‭ ‬والمواطَنة‭ ‬الديمقراطية‭”.‬

كذلك‭ ‬أسست‭ ‬غاي‭ ‬وترأست‭ ‬مبادرة‭ ‬هارفارد‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬انعدام‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ “‬تعزيز‭ ‬التدريس‭ ‬والأبحاث‭ ‬في‭ ‬هارفارد‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬انعدام‭ ‬المساواة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭” ‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬اختيار‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬للجامعة‭ ‬بيني‭ ‬بريتزكر‭.‬

وتتولى‭ ‬غاي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬منصب‭ ‬عميدة‭ ‬الكلية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬العلوم‭ ‬والعلوم‭ ‬الاجتماعية‭.‬‮ ‬

وجاء‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬اختيار‭ ‬غاي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬مرشح،‭ ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬استغرقت‭ ‬أشهراً‭ ‬عدة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬هارفارد‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬شنغهاي‭ ‬الجامعي‭ ‬العالمي‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاماً،‭ ‬نقاشاً‭ ‬واسعاً‭ ‬عن‭ ‬التمييز‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬يغلب‭ ‬عليها‭ ‬التيار‭ ‬المحافظ‭.‬

وعقدت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الفائت،‭ ‬‮ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬تقدّم‭ ‬بها‭ ‬ناشط‭ ‬من‭ ‬المحافظين‭ ‬الجدد،‭ ‬جلسة‭ ‬استغرقت‭ ‬نحو‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭ ‬تتعلق‭ ‬بإجراءات‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬أقدم‭ ‬جامعة‭ ‬أميركية‭ ‬خاصة،‭ ‬اي‭ ‬هارفارد،‭ ‬وأقدم‭ ‬جامعة‭ ‬عامة‭ ‬هي‭ ‬كارولينا‭ ‬الشمالية،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬لون‭ ‬البشرة‭ ‬أو‭ ‬الأصل‭ ‬العرقي‭ ‬لتقويم‭ ‬ملفات‭ ‬المتقدمين‭ ‬بطلبات‭ ‬الانتساب‭.‬

ويتمثل‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬تصحيح‭ ‬التفاوتات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الماضي‭ ‬التمييزي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وزيادة‭ ‬حصة‭ ‬الطلاب‭ ‬السود‭ ‬أو‭ ‬ذوي‭ ‬الأصول‭ ‬الإسبانية‭ ‬أو‭ ‬الأميركيين‭ ‬الأصليين‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬السياسات‭ ‬كانت‭ ‬دائماً‭ ‬موضع‭ ‬انتقاد‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬فيها‭ “‬عنصرية‭ ‬معكوسة‭”.‬

‮ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬قرارها‭ ‬الذي‭ ‬سينطبق‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بأكملها‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2023‭.‬‮ ‬

وتتسلم‭ ‬كلودين‭ ‬غاي‭ ‬منصبها‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬كامبريدج،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بوسطن‭.‬