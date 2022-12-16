المغني الفرنسي بانيي يعاود حفلاته بعد علاجه من السرطان 

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعاود‭ ‬المغني‭ ‬الفرنسي‭ ‬فلوران‭ ‬بانيي‭ ‬إحياء‭ ‬الحفلات‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المهرجانات‭ ‬سنة‭ ‬2023،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الخميس‭ ‬عبر‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بعدما‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬جولته‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬بسبب‭ ‬إصابته‭ ‬بسرطان‭ ‬في‭ ‬الرئة‭.‬‮ ‬‭ ‬وأورد‭ ‬بانيي‭ ‬أسماء‭ ‬12‭ ‬مهرجاناً‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬وتموز‭/‬يوليو‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وفي‭ ‬سيون‭ ‬السويسرية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُعلَن‭ ‬لاحقاً‭ ‬عن‭ ‬حفلات‭ ‬موسيقية‭ ‬أخرى،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬المنشور‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬للمغني‭ ‬البالغ‭ ‬61‭ ‬عاماً‭.‬

‮ ‬وكان‭ ‬بانيي‭ ‬أعلن‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬تقريبا‭ ‬أنه‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬الحفلات‭ ‬الثلاثين‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الستين‭ ‬بغية‭ ‬متابعة‭ ‬علاج‭ ‬من‭ ‬ورم‭ ‬سرطاني‭ ‬في‭ ‬الرئة‭. ‬وفي‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬‮ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬موسيقية‭ ‬لدعم‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وواظب‭ ‬بانيي‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬حلقات‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ “‬ذي‭ ‬فويس‭” ‬عبر‭ ‬محطة‭ “‬تي‭ ‬إف‭ ‬1‭” ‬التلفزيونية،‭ ‬والذي‭ ‬اختُتم‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬الفائت،‭ ‬لكنّ‭ ‬المغنّي‭ ‬العضو‭ ‬طوال‭ ‬تسعة‭ ‬مواسم‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬النسخة‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الشهير،‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭.‬