غرامة لأمريكي احتال بدمية لسلوك خط سريع للسيارات

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬يرافق‭ ‬السائق‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬راكب‭ ‬واحد‭ ‬حتى‭ ‬يُجاز‭ ‬له‭ ‬سلوك‭ ‬الخط‭ ‬السريع‭ ‬المخصص‭ ‬لتشجيع‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬تَشارُك‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬تنقلاتهم‭ … ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الدمى‭ ‬القابلة‭ ‬للنفخ‭ ‬وحتى‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تجسّد‭ ‬شخصية‭ ‬غرينش‭ ‬الميلادية‭ ‬لا‭ ‬تُعدّ‭ ‬من‭ ‬الركاب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اضطرّت‭ ‬شرطة‭ ‬ولاية‭ ‬أريزونا،‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنبّه‭ ‬إليه‭ ‬سائقاً‭ ‬جريئاً‭ ‬حاول‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬متذرعاً‭ ‬بوجود‭ ‬دميته‭ ‬برفقته‭.‬

وفي‭ ‬التفاصيل‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬الولاية‭ ‬الأميركية‭ ‬الغربية‭ ‬أوقف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬سائق‭ ‬سيارة‭ ‬سلك‭ “‬الطريق‭ ‬المخصصة‭ ‬لمشاركة‭ ‬الرحلات‭ ‬ويرافقه‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬راكب‭ +‬سوس‭ ‬بيكت‭+ (‬Seuss‭-‬pect‭)”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضحت‭ ‬ممازحة‭ ‬إدارة‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إذ‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬لعبة‭ ‬لفظية‭ ‬للإشارة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الراكب‭ ‬مشتبه‭ ‬به،‭ ‬أي‭ “‬ساسبكت‭” (‬suspect‭) ‬بالإنكليزية،‭ ‬وهو‭ ‬أيضاً‭ ‬شخصية‭ ‬غرينش‭ ‬التي‭ ‬ابتكرها‭ ‬الكاتب‭ ‬الأميركي‭ ‬تيودور‭ ‬سوس‭ ‬جيزل‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‭”‬دكتور‭ ‬سوس‭”.‬

وبعد‭ ‬التدقيق‭ ‬بمحتوى‭ ‬السيارة،‭ ‬تبيّن‭ ‬أنّ‭ ‬المرافق‭ ‬الأخضر‭ ‬الموجود‭ ‬بجانب‭ ‬السائق‭ ‬ليس‭ ‬إلاّ‭ ‬دمية‭ ‬قابلة‭ ‬للنفخ‭ ‬تمثّل‭ ‬شخصية‭ ‬الوحش‭ ‬الذي‭ ‬يتولّى،‭ ‬بحسب‭ ‬القصص،‭ ‬تخريب‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭.‬‮ ‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬خطوة‭ ‬السائق‭ ‬هذه‭ ‬تأتي‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الشرطي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متسامحاً‭ ‬معه‭ ‬وسطّر‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬محضر‭ ‬ضبط‭ ‬يرتّب‭ ‬عليه‭ ‬دفع‭ ‬غرامة‭ ‬لمخالفته‭ ‬القانون‭.‬

وعلّقت‭ ‬إدارة‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: “‬مع‭ ‬أننا‭ ‬نثمّن‭ ‬روحية‭ ‬الأعياد،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬السائق‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭”.‬