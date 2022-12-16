غرامة لأمريكي احتال بدمية لسلوك خط سريع للسيارات

لوس انجليس (أ ف ب) – يكفي أن يرافق السائق في الولايات المتحدة راكب واحد حتى يُجاز له سلوك الخط السريع المخصص لتشجيع الأشخاص على تَشارُك السيارات في تنقلاتهم … إلا أنّ الدمى القابلة للنفخ وحتى تلك التي تجسّد شخصية غرينش الميلادية لا تُعدّ من الركاب، وهو ما اضطرّت شرطة ولاية أريزونا، قبل نحو أسبوعين من عيد الميلاد، إلى أن تنبّه إليه سائقاً جريئاً حاول استخدام هذا المسار متذرعاً بوجود دميته برفقته.
وفي التفاصيل أن أحد عناصر شرطة الولاية الأميركية الغربية أوقف الأسبوع الفائت سائق سيارة سلك “الطريق المخصصة لمشاركة الرحلات ويرافقه في السيارة راكب +سوس بيكت+ (Seuss-pect)”، على ما أوضحت ممازحة إدارة السلامة العامة عبر تويتر الثلاثاء، إذ لجأت إلى لعبة لفظية للإشارة في آن واحد إلى أن الراكب مشتبه به، أي “ساسبكت” (suspect) بالإنكليزية، وهو أيضاً شخصية غرينش التي ابتكرها الكاتب الأميركي تيودور سوس جيزل المعروف بـ”دكتور سوس”.
وبعد التدقيق بمحتوى السيارة، تبيّن أنّ المرافق الأخضر الموجود بجانب السائق ليس إلاّ دمية قابلة للنفخ تمثّل شخصية الوحش الذي يتولّى، بحسب القصص، تخريب عيد الميلاد.
ومع أنّ خطوة السائق هذه تأتي قبل عيد الميلاد، إلا أنّ الشرطي لم يكن متسامحاً معه وسطّر في حقه محضر ضبط يرتّب عليه دفع غرامة لمخالفته القانون.
وعلّقت إدارة السلامة العامة على النحو الآتي: “مع أننا نثمّن روحية الأعياد، إلا أنّ ما قام به السائق غير قانوني”.