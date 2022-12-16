صندوق لدعم رحلات السفاري المراعية للبيئة في إفريقيا 

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬ستلتزم‭ ‬دعم‭ ‬الترويج‭ ‬لرحلات‭ ‬السفاري‭ ‬المراعية‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬بدأ‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬يستعيد‭ ‬زخمه‭.‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬الوكالة‭ ‬الأميركية‭ ‬للتنمية‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬جمعت‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬الأفارقة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭.‬

ويسعى‭ ‬صندوق‭ ‬سياحة‭ ‬المجتمعات‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬الذي‭ ‬يديره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬ودعاة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬حوالى‭ ‬75‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لتمويل‭ ‬شركات‭ ‬تنظيم‭ ‬رحلات‭ ‬السفاري‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأميركية‭ ‬للتنمية‭ ‬الدولية‭ ‬أنها‭ ‬تلتزم‭ ‬تقديم‭ ‬مليونين‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬والتعجيل‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬الصندوق‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬44‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

وسيتعاون‭ ‬الصندوق‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المنظمة‭ ‬لرحلات‭ ‬السفاري‭ ‬في‭ ‬بوتسوانا‭ ‬وكينيا‭ ‬وناميبيا‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وزامبيا‭.‬

‮ ‬وأفاد‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬نشرته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬منظمة‭ ‬الاستشارات‭ ‬الاستثمارية‭ “‬إمباكت‭ ‬ألاين‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قيود‭ ‬السفر‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬احتواء‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬تسببت‭ ‬بضرر‭ ‬كبير‭ ‬لشركات‭ ‬تنظيم‭ ‬أنشطة‭ ‬السياحة‭ ‬البيئية‭.‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ “‬مصير‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬وملايين‭ ‬الهكتارات‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬على‭ ‬المحك‭”.‬

وشرحت‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ “‬الأراضي‭ ‬البرية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محمية‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬ستكون‭ ‬معرضة‭ ‬بشدة‭ ‬للتدمير‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬منظمو‭ ‬الرحلات‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬عافيتهم‭ ‬مالياً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬حال‭ ‬الكوكب،‭ ‬وتفاقم‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وحرمان‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭”.‬