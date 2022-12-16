زيادة كبيرة للوفيات بجرعات المخدرات لدى المراهقين

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سجّل‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬بجرعات‭ ‬زائدة‭ ‬لدى‭ ‬المراهقين‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و18‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬تجاوزت‭ ‬الضعف‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2021،‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬الخميس‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬حذرت‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الحبوب‭ ‬المقلّدة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الفنتانيل‭.‬

وارتفع‭ ‬المتوسط‭ ‬الشهري‭ ‬للوفيات‭ ‬بجرعات‭ ‬زائدة‭ ‬لدى‭ ‬المراهقين‭ ‬بنسبة‭ ‬109‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬بين‭ ‬2019‭ ‬و2021‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬المراكز‭ ‬الأميركية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭. ‬وزادت‭ ‬الوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬جرعة‭ ‬زائدة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬الفنتانيل‭ ‬بنسبة‭ ‬182‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

ولاحظت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬تعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬بين‭ ‬المراهقين‭ ‬انخفض‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬الوفيات‭ ‬ناتج‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬من‭ “‬مواد‭ ‬أقوى‭”‬،‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬الاستخدام‭ ‬المتكرر‭.‬

وانتشر‭ ‬الفنتانيل‭ ‬بكثافة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الأميركية‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الكلفة‭ ‬المنخفضة‭ ‬لإنتاج‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬الأفيونية‭ ‬المخدرة‭ ‬مخبرياً‭.‬‮ ‬

واشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬الوفيات‭ ‬بجرعات‭ ‬زائدة‭ ‬لدى‭ ‬المراهقين‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬أقراص‭ ‬مقلّدة،‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مادة‭ ‬أوكسيكودون‭ ‬المسكّنة‭ ‬للألم‭ ‬‮ ‬أو‭ ‬مادة‭ ‬ألبرازولام‭ ‬المضادة‭ ‬للقلق‭ (‬وتعرف‭ ‬أحياناً‭ ‬باسم‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ “‬زاناكس‭”). ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬أكبر‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬دائماً‭ ‬اختبار‭ ‬الحبوب‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الجرعة‭ ‬الزائدة‭.‬

ونبهت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬انتشار‭ ‬الحبوب‭ ‬المقلدة‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭ ‬العقاقير‭ ‬التي‭ ‬تستلزم‭ ‬وصفة‭ ‬طبية‭ ‬ولكنها‭ ‬تحتوي‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الفنتانيل‭ ‬المصنوع‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬،‭ ‬وسهولة‭ ‬شراء‭ ‬هذه‭ ‬الحبوب‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬زادا‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الجرعات‭ ‬الزائدة‭ ‬القاتلة‭ ‬بين‭ ‬المراهقين‭”.‬

ووصل‭ ‬مجموع‭ ‬البلاغات‭ ‬عن‭ ‬جرعات‭ ‬زائدة‭ ‬لدى‭ ‬المراهقين‭ ‬بين‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2019‭ ‬وكانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬1808‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ولاية‭ ‬أميركية‭ ‬والعاصمة‭ ‬،‭ ‬تسنى‭ ‬تحليل‭ ‬بياناتها‭.‬

وبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الوفيات‭ ‬شهرياً‭ ‬نسبة‭ ‬32،5‭ ‬بين‭ ‬شهري‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬وكانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2019،‭ ‬وارتفع‭ ‬إلى‭ ‬68‭ ‬شهرياً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬اي‭ ‬بزيادة‭ ‬109‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬‮ ‬

ورأت‭ ‬المراكز‭ ‬الأميركية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها،‭ ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أن‭ “‬ثمة‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬عاجلة‭” ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الوفيات‭.‬‮ ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الإجراءت‭ ‬التي‭ ‬أوصت‭ ‬بها‭ ‬تعزيز‭ ‬حملات‭ ‬الوقاية‭ ‬التي‭ ‬تنبه‭ ‬إلى‭ ‬مخاطر‭ ‬الحبوب‭ ‬المقلّدة،‭ ‬وتوعية‭ ‬المراهقين‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بوجود‭ ‬اختبارات‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬الفنتانيل‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬ترياق‭ ‬النالوكسون‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬تأثير‭ ‬المواد‭ ‬الأفيونية‭ ‬ويمكن‭ ‬إعطاؤه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬الأقارب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تناول‭ ‬جرعة‭ ‬زائدة‭.‬