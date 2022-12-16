جسم إناث الثعابين يحوي بظراً يساعدها على التكاثر بصورة أفضل

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬تفصيلية‭ ‬حديثة‭ ‬أولى‭ ‬أنّ‭ ‬لإناث‭ ‬الثعابين‭ ‬بظوراً،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أنواع‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الحيوانات،‭ ‬متطرقةً‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬هذا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬تكاثر‭ ‬الأفاعي‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ “‬بروسيدينغز‭ ‬بي‭” ‬التابعة‭ ‬للجمعية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬الجهاز‭ ‬التناسلي‭ ‬الأنثوي‭ ‬يجري‭ ‬تجاهله‭ ‬مقارنة‭ ‬بالجهاز‭ ‬نفسه‭ ‬لدى‭ ‬الذكور‭”. ‬ويظهر‭ ‬هذا‭ ‬التحيّز‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬الأجهزة‭ ‬التناسلية‭ ‬لمعظم‭ ‬الأنواع‭ ‬بينها‭ ‬الجنس‭ ‬البشري‭.‬

ولدى‭ ‬القشريات،‭ ‬وهي‭ ‬حيوانات‭ ‬تجدّد‭ ‬جلدها‭ ‬الذي‭ ‬يحوي‭ ‬قشوراً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحوّل،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يتّسم‭ ‬الجهاز‭ ‬التناسلي‭ ‬لدى‭ ‬ذكور‭ ‬الورليات‭ ‬بأي‭ ‬غموض‭ ‬لعلماء‭ ‬الحيوانات،‭ ‬إذ‭ ‬توصلوا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬قسمين‭ ‬ويطلق‭ ‬عليه‭ ‬تسمية‭ “‬إيميبينيس‭”.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬أنثى‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الزواحف‭ ‬لم‭ ‬يُكتشف‭ ‬وجود‭ ‬بظر‭ ‬لديها‭ ‬هو‭ ‬الـ‭”‬إيميكليترويس‭” ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬1995‭ ‬بفضل‭ ‬عالم‭ ‬الزواحف‭ ‬الألماني‭ ‬فولفغانغ‭ ‬بوهمه‭. ‬وتوصلت‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أشرفت‭ ‬عليها‭ ‬طالبة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أديلايد‭ ‬الأسترالية‭ ‬ميغن‭ ‬فولويل،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬لأنثى‭ ‬الثعابين‭ ‬عضواً‭ ‬تناسلياً‭ ‬مشابهاً‭ ‬لذلك‭ ‬الموجود‭ ‬لدى‭ ‬الزواحف‭ ‬الأخرى‭. ‬ولم‭ ‬تتطرق‭ ‬الأبحاث‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬هذا‭ ‬العضو‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬جلد‭ ‬بطن‭ ‬الحيوان‭.‬

وكانت‭ ‬الأبحاث‭ ‬العملية‭ ‬تعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬العضو‭ ‬هو‭ ‬الإيمينيبيس‭ ‬أو‭ ‬الغدد‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الروائح‭. ‬وعندما‭ ‬جرى‭ ‬تحديد‭ ‬البظر‭ ‬لدى‭ ‬السحالي،‭ ‬اعتُقد‭ ‬أنّه‭ ‬عضو‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬العضو‭ ‬الذكري‭.‬

وأدركت‭ ‬ميغن‭ ‬أنّ‭ ‬البظر‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬أُهملت‭ ‬دراسته‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬بسبب‭ ‬صعوبة‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬لصغر‭ ‬حجمه،‭ ‬ولأنّ‭ ‬العلماء‭ ‬لم‭ ‬يعرفوا‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يركزوا‭ ‬بحثهم‭ ‬فيه‭. ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬بحسب‭ ‬ميغن‭ “‬هو‭ ‬من‭ ‬المحرمات‭”‬،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يرتبط‭ ‬بالأجهزة‭ ‬التناسلية‭ ‬الأنثوية‭. ‬وتولى‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬أسترالية‭ ‬وأميركية‭ ‬تشريح‭ ‬عشر‭ ‬حيوانات‭ ‬بالغة‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬أنواع‭ ‬بينها‭ “‬موريليا‭ ‬سبيلوتا‭” ‬والأفعى‭ ‬النفاثة،‭ ‬ودراستها‭ ‬باستخدام‭ ‬الماسح‭ ‬الضوئي،‭ ‬أي‭ ‬إخضاع‭ ‬عيّنة‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الثعابين‭ ‬الرئيسة‭ ‬الأربعة‭ ‬للدراسة‭.‬

ورصد‭ ‬الباحثون‭ ‬لدى‭ ‬الأنواع‭ ‬كلها‭ ‬عضواً‭ ‬صغيراً‭ ‬موجوداً‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الأنثى‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬قطعتي‭ ‬لحم‭ ‬مفصولين‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬لسان‭.‬

‭- ‬تطوّر‭ ‬تدريجي‭ -‬

وتراوح‭ ‬مقاسات‭ ‬هذا‭ ‬العضو‭ ‬بين‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ملليمتر‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬ميليمترات،‭ ‬فيما‭ ‬رُصد‭ ‬العضو‭ ‬الأكبر‭ ‬لدى‭ ‬نوع‭ ‬الأفعويات‭.‬

وذكرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أنّ‭ ‬أنسجة‭ ‬العضو‭ ‬القابلة‭ ‬للانتفاخ‭ ‬مع‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬فيها،‭ ‬تحوي‭ ‬حزماً‭ ‬عصبية‭ ‬كثيرة،‭ ‬وهو‭ “‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬تحفيزها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُحدث‭ ‬استجابة‭ ‬حسية‭” ‬للحيوان‭.‬

ويقع‭ ‬هذا‭ ‬العضو‭ ‬قرب‭ ‬الأعضاء‭ ‬التناسلية‭ ‬الأنثوية،‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬يكون‭ ‬الجلد‭ ‬أرق‭ ‬فيه،‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ “‬تحفيزاً‭ ‬أثناء‭ ‬التزاوج،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلوكيات‭ ‬ثنائية‭ ‬كتشابك‭ ‬الذيلين‭”.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬تزاوج‭ ‬أطول‭ ‬وأقوى،‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‭ ‬لحدوث‭ ‬إنجاب‭ ‬في‭ ‬النهاية‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬بحسب‭ ‬عالم‭ ‬الرئيسيات‭ ‬فرانس‭ ‬دي‭ ‬وال‭ ‬مثالاً‭ ‬عن‭ “‬تطوّر‭ ‬تدريجي‭” ‬لدى‭ ‬الثعابين‭ ‬أيضاً‭.‬

وأكدت‭ ‬ميغن‭ ‬مولويل‭ ‬أنّ‭ “‬المتعة‭ ‬هي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬جزء‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التكاثر‭”.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تحفيز‭ ‬البظر‭ ‬لدى‭ ‬أنثى‭ ‬الأفعى،‭ ‬إلى‭ “‬استرخاء‭ ‬في‭ ‬العضلات،‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬بها‭ ‬العضو‭ ‬الذكري‭ ‬الذي‭ ‬يحوي‭ ‬أشواكاً‭”.‬

وتعوّل‭ ‬ميغن‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬الدوائر‭ ‬العصبية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬فرضيتها،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬إخضاع‭ ‬سلوك‭ ‬الثعابين‭ ‬أثناء‭ ‬تزاوجها‭ ‬للدراسة‭.‬