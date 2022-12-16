ولي عهد بريطانيا يمنح طبيباً عراقياً رتبة ضابط في الإمبراطورية

لندن – الزمان

منحت بريطانيا طبيباً من أصل عراقي، رتبة ضابط في الامبراطورية البريطانية، تقديراً للمجهودات الطبية والعلاجية التي قدمها خلال مسيرته العلمية الطويلة ، فقد منح الامير وليم ولي العهد أمير ويلز قلعة وندزر، البروفسور الدكتور علي صادق جواد، استاذ امراض المفاصل والعظام بمركز وليم هارفي للابحاث بجامعة لندن، رتية ضابط في الامبراطورية البريطانية، وذلك خلال احتفالية اقيمت يوم 7 كانون الأول الجاري. وولد جواد في بغداد بمنطقة كرادة مريم عام 1950 وتخرج في كلية الطب بجامعة بغداد عام 1974 وكان الأول على دفعته، مثلما كان الأول في الحصول على شهادة الاعدادية عام 1968. وشغل جواد الذي عرف البروفيسور علي، منصب نائب رئيس كلية الطب الملكية البريطانية وتقلد عدداً من المسؤوليات بينها المدير الطبي العالمي وسفير الطب البريطاني. وقد انتقل الى المملكة المتحدة لمواصلة تدريبه في المستشفيات التعليمية في لندن عام 1978. ولدى جواد زوجة طبيبة وابنتان طبيبتان أيضاً حضرت جميعهن مراسم منحه الرتبة بجناحها المدني. ويشير ملف سيرته الطبية الى حصوله على العديد من المنح التي تتناول نشر السيتوكينات في العظام في التهاب المفاصل الروماتيزي. وقد ألف سلسلة من المطبوعات بينها 3 كتب مصنفة ونحو 300 مقالة نشرت في الصحف والمجلات المتخصصة. وكان جواد قد حاضر في فيتزباتريك عام 2020 وحاز لقب مدير طبي عالمي للاعوام 2016-2020 ومعاون المدير لوسط وشرق وشمال أفريقيا للاعوام 2008-2016. واضافة الى الرتبة التي منحها له الأمير وليم، عن تقديمه للخدمات الخاصة بالرعاية الطبية، فانه حصل على ميدالية كلية الاطباء الملكية خلال العام 2022 عن تقديمه الخدمات وتفانيه واخلاصه للكلية.