النجم يتفق مع وزيرين أردنيين على تعزيز التعاون الثنائي

بغداد وعمّان تبحثان التكامل في مجالي الصناعة والإقتصاد

بغداد – ابتهال العربي

اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وفد حكومي أردني يضم وزيرا الصناعة والتجارة يوسف محمود الشمالي والطاقة والثروة المعدنية صالح علي الخرابشة ، على تحقيق التكامل في مجالي الصناعة والاقتصاد .وقال بيان تلقته (الزمان) انه (جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم ،البحث في تنمية التعاون بين العراق والأردن في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية)، واضاف (اللقاء ناقش سبل تطوير التكامل الثنائي بما يعزز من قدرة البلدين الشقيقين على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية وتاثيراتها المحلية والاقليمية). وحث النجم ، وزيري الصناعة والطاقة الاردنيين ، تعزيز التعاون الثنائي في صناعة الادوية والفوسفات وانشاء المدن الصناعية. وقال بيان: إن تلقته (الزمان) ان (النجم عقد جلسة مباحثات رسمية مع وزيرين أردنيين ،بحضور المُستشار العلمي للوزارة ورئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية ،ناقشت عددا من القضايا والمواضيع المشتركة من اهمها المدينة الاقتصادية المشتركة والاتفاق على المضي بالمشروع وفق الجدول الزمني لاهميتها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والامنية ، وكذلك تأكيد ان المعادن والفوسفات مستقبل البلدين ويجب وضع الية عمل مشترك لاستثمار الثروات وسيتم مناقشة هذا الملف بشكل اوسع بعد دراسته من قبل الفنيين)، مشددا على ان (صناعات الادوية في العراق تحظى باهمية استثنائية للطلب والاستهلاك المتزايد والحاجة الى نوعيات جديدة من الادوية ،ولاسيما السرطانية)، واشار البيان الى ان (اللقاء ناقش عقد الاستثمار الموقع بين شركة ادوية سامراء وشركة غياث ساختيان الاردنية والاتفاق على عقد لقاءات مشتركة لتقريب وجهات النظر والتوصل الى حلول نهائية لاعادة حركة العمل في مصنع ادوية نينوى)، مبينا ان (الجانبين استعرضا التعاون عبر المجلس الذي سيتم اعلام الجانب الاردني بعد تشكيل المجلس لعقد الاجتماع الاول في بغداد)،، بدوره ، اشار النجم الى (السعي لتطوير وتقوية العلاقات بين العراق والاردن بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين)، مؤكدا انه (سيتم التنسيق مع الوزارات لتحديد وتهيئة الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة المشتركة العراقية الاردنية الذي سيعقد في الاشهر المقبلة مع تحديد المسؤولين الذين يتطلب حضورهم خلال الاجتماع). من جانبه، اكد الشمالـي أن (العلاقة بين العراق والاردن تكاملية تخدم المصالح المشتركة).