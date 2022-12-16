إلغاء تأشيرة حضور خليجي 25

الشرطة تفوز على كربلاء في يد الممتاز

بغداد – ساري تحسين

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإلغاء رسوم الفيزا عن الراغبين حضور بطولة خليجي 25 التي تستضيفها محافظة البصرة مطلع العام الجديد ، وسط استنفار طواقم المنافذ الحدودية لاستقبال جماهير المنتخبات المشاركة.وقالَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، رئيس اللجنةِ الإعلاميّة لخليجي 25 أحمد الموسوي في بيان تابعته (الزمان) امس إن (السوداني وجّهَ بإلغاءِ الرسوم المترتبة للحصولِ على تأشيراتِ الدخولِ إلى العراق ،لكلِ مَن يرغب بحضورِ خليجي 25 التي ستقام في البصرة وتنطلقُ في السادس من كانون الثاني المقبل ،في خطوةٍ تهدف لدعم البُطولة وتسهيل تواجد الجمهور وحضورهم لمنافساتها بسهولةٍ وانسيابية عالية)، واشار الى ان (الاتحاد متمثل برئيسه عدنان درجال، ونيابة عن بقيةِ الأعضاء، يعرب عن شكره إلى رئيسِ الوزراء لهذه الالتفاتةِ التي جاءت بالوقتِ المناسب، وستسهم في تسهيل دخول الجمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة مبارياتِ البطولة)،وتابع ان (اتحادُ الكرة، معززاً بالدعم الحكوميّ والتعاون مع الحكومةِ المحلية في البصرة، وفر جميع مستلزمات نجاح البطولةِ من النواحي الإدارية والتنظيمية واللوجستية، وذلك من أجل إظهارها بشكلٍ يليق بتاريخِ الكرة والبطولاتِ الخليجية). من جانبها ، اكدت هيئة المنافذ الحدودية، استعدادها لاستقبال الجماهير خلال البطولة المرتقبة .وذكر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس أن (رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي ،أعلن استنفار طواقم مديريات منافذ المحافظة للاستعداد في استقبال الجماهير للمنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 25 التي تستضيفها البصرة مطلع العام المقبل). (التفاصيل ص6). على صعيد آخر حقق فريق الشرطة بكرة اليد ، الفوز على فريق كربلاء 33- 24 هدف ضمن مباريات الدور التاسع من المرحلة الأولى الدوري الممتاز لكرة اليد والتي جرت في قاعة نادي الكرخ . وانتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة 15- 8 وقاد المباراة الحكمان الدوليان خالد شاكر وفاضل كاظم. ولحساب ذات الجولة من النتائج، فاز فريق الحشد على فريق الفتـوة المـــوصلي 33- 29 وفريق الجيش على فريق نفط ميسان 28- 15، وبنفس الدور سيلتقي اليوم السبت ،فريق ديالى مع فريق الكرخ في قاعة سلام علي بمحافظة ديالى و فريق المسيب مع فريق الكوفة وفريق الكوت مع فريق التعاون وفريق الخليج مع فريق بلدية البصرة وفريق الناصرية سيكون بالانتظار.