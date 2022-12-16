الرئاسات تهنئ الآيزيديين بعيد الصوم وتجدّد تأكيد إنهاء معاناتهم

بغداد – ندى شوكت

تلقى الايزيديون التهاني بحلول عيد الصوم ،الذي يأتي في الجمعة الأولى من شهر كانون الأول الجاري ويسبقه ،صوم لمدة ثلاثة أيام يسمى (صوم ايزي) وفيه يمتنع ابناء الطائفة عن الأكل من الصباح وحتى المساء، ثم يأتي العيد لتقام الأفراح وتتبادل زيارات التهاني بهذه المناسبة.

وقدم رئيس الجهورية عبد اللطيف جمال رشيد في بيان تلقته (الزمان) امس (التهاني والتبريكات للأيزيديين بحلول عيد الصوم، وكل عام وهم ينعمون بالأمن والسلام)،وأضاف أن (حلول عيد الصوم مناسبة لتأكيد دعم وتمكين الناجيات الإيزيديات من داعش وتحرير باقي المختطفين، وعودة جميع النازحين إلى مدنهم ومنازلهم مُعززين مُكرمين وإنهاء معاناتهم وطي صفحة النزوح). من جانبه ، هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ، الأيزيديين بحلول العيد.وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس (نبارك لإخواتنا الأيزيديين عيدهم، عيد الصوم، مجددين لهم الوعد بأن نسعى لإنهاء معاناتهم ،وأن يعودوا معززين مكرمين الى مناطقهم وديارهم ليسهموا في إعادة إعمارها ورسم مستقبلها، في ظل عراقنا الواحد الموحد). من جانبه ، اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ، مواصلة الجهود والمساعي لتحرير الإيزديين المختطفين والكشف عن مصائرهم. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس (أبارك عيد صوم إيزي لأمير الإيزديين وبابا شيخ والمجلس الروحاني وجميع الأخوات والإخوة في كردستان والعراق وحيثما كانوا من أنحاء العالم، وأهنئهم بحرارة من أعماق القلب، وأرجو أن يمضوا عيدهم وعطلتهم في أمن وأمان، وأن نحيي جميعاً الأعياد والمناسبات القادمة في ظل ظروف أفضل)، معربا عن اسفه (لأن عيد آخر من أعياد الإيزديين يحل ،بينما لا يزال عدد كبير منهم نازحين يعيشون ظروفاً صعبة في المخيمات)، واضاف (قلوبنا معهم ونتابع عن كثب أحوالهم وأوضاعهم، ونتوجه بتهنئة خاصة لهؤلاء جميعاً)، واستطرد بالقول أن (الآلاف من الإيزديين ينتظرون بقلوب يعتصرها الحزن والألم معرفة مصائر أقاربهم المختطفين)، مجددا تأكيد (مواصلة البحث حتى النهاية وجهودنا ومساعينا مستمرة تحرير المختطفين والكشف عن مصائرهم).