ذي قار: إنقاذ شاب مصاب برصاصة في القلب

الناصرية – باسم الركابي

نجح فريق طبي في مركزو الناصرية للقلب ،في انقاذ شاب من اهالي محافظة المثنى ،مصاب برصاصة في الاذين الايمن للقلب. وقال رئيس الفريق وليد خال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقاً طبياً تمكن من انقاذ حياة شاب من اهالي المثنى ،تعرض الى اصابة بطلق ناري في منطقة القلب )، واضاف ان (الشاب اصيب في الاذين الايمن للقلب خلال حادث كاد ان يؤدي بحياته قبل ان يتمكن الفريق الجراحي من اجراء عملية عاجلة واستخراج الرصاصة)، وتابع ان (المصاب يتمتع الان بصحة جيدة في ردهات العناية المركزة لمركز القلب في الناصرية).