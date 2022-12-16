حرفي يعرض على الزراعة تشغيل محطات الري بلا طاقة

ديالى – سلام الشمري : قدم حرفي يدعى احمد ميزرا علي حيدر، عرضا لوزارة الزراعة للاستعانة بخبراته في تشغيل محطات الري المسخدمة في سقي الارضي الزراعية دون استخدام الكهرباء او الوقود. وقال حيدر في بيان تلقته (الزمان) امس (اسكن قرية محمود قجر تابعة لناحية قورتو في قضاء خانقين بمحافظة ديالى ،وقمت بصناعة بعض الاجهزة في توليد الكهرباء والنقال الارضي والطاحونة المائية بلا زيت او كاز او بانزين،واستطيع ان اسقي الارض اليابسة بالماء دون الاستعانة بجهاز او مكائن او استخدام الوقود والزيت)، مطالبا وزير الزراعة (بتقديم المساعدة له وتزويده بحفارة حتى يتمكن من صناعة ماكنة تعمل بلا زيت او وقود فقط تعمل بالماء)، مؤكدا (لدي امكانية توليد الكهرباء بالماء، واتعهد بتقديم الكثير من الاعمال التي وصفها بالعبقرية التي لا يمكن لليابان ان تتوصل اليها)، واشار الى ان (اليابان تولد الطاقة الشمسية باستخدام البطاريات وانا استطيع توليدها باستخدام الماء)، معربا عن امله (بنشر اعماله والاستفادة منها، واتمنى ان يستفيد الشباب من تجربتي)، ولفت الى انه (بامكان المعنيين التوصل معي عبر رقم الهاتف 07703516373).