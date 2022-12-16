رشيد يحث محافظ البنك المركزي على تشجيع الإستثمار ودعم القطاع الخاص

بغداد تتسلّم مبلغاً متبقياً في صندوق تعويضات الكويت

بغداد – ندى شوكت

تسلم العراق مبلغ متبقي في صندوق تعويضات الكويت يتجاوز سبعة ملايين دولار ،بعد تسديد كامل الدفعات الناتجة عن اجتياح النظام السابق لدولة الكويت. وقال البنك المركزي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ 7.946.316 ملايين دولارًا ، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت)، واشار الى ان (المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 2621 للعام الجاري، المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام السابق للكويت).

ترتيبات مصرفية

وانهى العراق في العام الماضي جميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام ، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات. فيما التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،بمحافظ البنك مصطفى غالب مخيف. واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد استقبل في قصر بغداد، مخيف ،وجرى خلال اللقاء بحث أهمية دور البنك في عملية استقرار النظام المالي والاقتصادي في البلاد، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وانتهاج السياسات المالية الرصينة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد)، وشدد رشيد على (أهمية تنويع مصادر الدخل القومي المحلي و ضبط الحدود وغلق المنافذ غير الشرعية وتنظيم واردات الكمارك لتُضاف إلى ميزانية الدولة)، مشيرا الى (أهمية تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال دعم القطاع الخاص وتلبية المتطلبات القانونية والتشريعية لذلك وتشريع قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعدي لهذا القطاع المهم الذي يعزز فرص العمل)، واضاف ان (الوضع الأمني المستقر في البلاد يعزز هذا الجانب)، مؤكدا (اهمية تعزيز الواردات السياحية في البلاد، وتشجيع السياحة الدينية والأثرية ووضع الضوابط المطلوبة لها، كونها تدر واردات مالية إلى موازنة الدولة لا تقل عن واردات الاستثمار). من جهة اخرى، أنجزت وزارة المالية، الدفعة الاخيرة من الدرجات الوظيفية المستحدثة لحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل .واوضحت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (دائرة الموازنة في الوزارة انجزت اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل، البكالوريوس والبالغة 9637 درجة التي تعد ضمن الدفعة الاخيرة)، واشار الى ان (جرى تعيين 200 في هيئة النزاهة و463 في وزارة التجارة و 842 في وزارة العدل و 309 في وزارة الهجرة والمهجرين و 777 في وزارة الإعمار والإسكان و 578 في وزارة الموارد المائية و 387 في وزارة الثقافة و442 في وزارة النقل و 680 في وزارة التخطيط و192 في وزارة الخارجية والف و 200 في مجلس القضاء الأعلى و573 في وزارة العمل و245 في وزارة الصحة والف و 439 في وزارة الكهرباء و 397 في وزارة البيئة و 425 في وزارة الشباب والرياضة و 506 في وزارة التعليم العالي).

أحكام قانون

مؤكدا ان (ذلك جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء ، واحكام قانون الدعم الطارئ بفقرته الثالثة ، ومن المشمولين بالقرار رقم 59 وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم 67) ولفت الى انه ( سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي ، على ان يتحمل مجلس الخدمة ووزارة التعليم صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين).