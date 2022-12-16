كربلاء: مناقشة النهوض بالتنمية والإقتصاد عَبر التجارب المحلية

العراق والأمم المتحدة يتفقان على إستراتيجية لمواجهة الفقر

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

بغداد – ابتهال العربي

إتخذ صندوق الأمم المتحدة، للسكان في العراق، استراتيجية محددة، للقضاء على 50 بالمئة من الفقر في عام 2030. وقال مستشار الصندوق، مهدي العلاق، في تصريح تابعته (الزمان) امس انه (تم تحديد 17 هدفاً للتنمية المستدامة، التي تتعلق بمعالجة الفقر والقضاء عليه بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، في عام 2030 مؤكداً ان (العراق لديه استراتيجية محددة، تعمل على تحديثها وزارة التخطيط، وستُطلق من اجل تطبيقها في العمل واقعياً)، واوضح ان (اهداف التنمية تستمر لمدة 15 عاماً ، للوصول الى طموح محددة، مبنية على استقراء واقعي للأمور)، مشيراً الى ان (نسبة الفقر ستنخفض بما لا يقل عن 50 بالمئة في عام 2030 وفق استراتيجيات تنصف الفئات الفقيرة لرفع المستوى المعيشي)، وبين العلاق ان (غالبية الأهداف المنشودة تصب في تنمية السكّان، وتوفير المبيئة الملائمة لتطوير التنمية المستدامة في البلاد)، لافتاً الى ان (الجهاز المركزي الإحصائي يمتلك قاعدة بيانات وخطة لمتابعة التنمية المستدامة)، واكد ان (العراق قدَّم وثيقة وطنية في عام 2019 اسماها التزامات العراق تجاه قمة نيروبي للسكان والتنمية، تمت بحضور آلاف المشاركين من دول العالم)، واضاف انه (قدَّم نحو 19 التزاماً غالبيتها يصب في قضايا السكّان والتنمية والجندر والصحة الإنجابية والوفيات وعمل المرأة والتفاوت بين الذكور والإناث).

حماية الحاضر

على صعيد متصل، أقامت العتبة العباسية، مع وزارة التخطيط، المؤتمر السنوي الأول للتنمية المستدامة، الخميس تحت شعار رفاهية المستقبل بحماية الحاضر، في محافظة كربلاء. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المؤتمر جاء لعرض التجارب المحلية وقصص النجاح في تطبيق مشاريع 2030( واوضح ان (اهداف المؤتمر ركزت على التثقيف بمايخدم التنمية، وعرض قصص النجاح والتجارب العملية الخاصة، وتبادل الخبرات ودعم المشاريع الناجحة التي تتلائم مع الأهداف المنشودة)، ولفت الى (معالجة قضايا ضرورية تمس المجتمع، اهمها الفقر والقضاء على الجوع، ودعم الصحة والرفاهية والتعليم، وتطوير قطاع المياه، وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار مناسبة، والعمل على دعم الإقتصاد الوطني عبر الصناعة والإبتكار، وبناء المجمعات السكنية ودعم الإستهلاك المحلي وعقد الشركات الدولية)، مضيفاً انه ناقش (معالجة المساواة بين الجنسين، وتحسين المناخ، وتعزيز الثروة السمكية والحيوانية، ورفع اعداد الآبار بما يخدم القطاع الزراعي).