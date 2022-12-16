الأسدي يوجّه بالإسراع في تأهيل مُدرَّجات مطار بغداد

النقل: الإتفاق مع تركيا على إنجاز مشاريع السكك والطرق البريّة

بغداد – قصي منذر

اتفق وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، مع السفير التركي لدى بغداد، علي رضا كوني، على تعزيز التعاون المشترك في قطاعات النقل والموانئ وخطوط السكك الحديدية بين البلدين.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (السعداوي اشاد بقدرات الشركات التركية في مجال النقل وبناء المشاريع)، وبين ان (الشراكة بين العراق وتركيا مهمة، واصفاً العلاقة بالجسر الرابط بين اسيا وأوروبا)، مشيراً الى ان (الحكومة تحرص على إنجاز ميناء الفاو الكبير، ومشروعات خطوط السكك الحديدية والطرق البرية، ودعم التنمية المشتركة).

عمل مشترك

من جهته اكد الوفد التركي، رغبته واستعداده للعمل المشترك مع العراق، عَبر تشكيل لجان مختصة للنظر في متطلبات انجاح المشاريع التي طُرحت في الإجتماع، اهمها ميناء الفاو والطرق البرية و الموانئ التركية، لتشغيل الشركات التركية المختصة في المشاريع الكبيرة). وناقش السعداوي، في وقت سابق، الوفد التركي، لبحث الملفات المشتركة بين بغداد وانقرة. وبحسب البيان فإن (الجانبان اتفقا على العمل المشترك في مجالات البناء والإقتصاد، بما ينسجم مع متطلبات المشاريع المهمة، وتفعيل اسثمار خبرات الشركات التركية). على صعيد متصل، تابع السعداوي، سير العمل ميدانياً في الوزارة. وقال البيان ان (الوزير تجوَّل في اروقة الوزارة، للاطلاع ميدانياً على حيثيات ومستوى سير العمل فيها)، موعزاً الى دائرة العقود والتراخيص وقسم الخدمات الإدارية، في الوزارة، بالمضي في تطوير العمل وتحسين اداء العاملين والموظفين، للنهوض بواقع الوزارة وتشكيلاتها، والإرتقاء بما يتلائم مع حجم المهام والمسؤوليات). في غضون ذلك، وجّه رئيس الطيران المدني، عماد عبد الرزاق الأسدي، بمتابعة اعمال الصيانة لمدرج 33 في مطار بغداد الدولي، والإسراع بإستكمال المدرجات الأخرى. واوضح مـدير المـطار، عـلي جواد كاظم، ان (اعمال التأهيل والصيانة تجري بمتابعة الهندسة المدنية في المطار، لصيانة نحو 400 مدرج)، ولفت الى ان (الأسدي اوعز بمعالجة بعض التخسفات التي تعرضت لها المدرجات، وانجاز العمل ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، وفق المواصفات الفنية المعتمدة)، واضاف ان (رابطة المصارف الخاصة العراقية، تكفَّلت بالعمل، بحسب تعاقدها الرسمي مع المكتب الإستشاري، لمتابعة شؤون السـلامة).