بحر العلوم ينعى الكاتب والناشط السعيد

بغداد – الزمان

نعت مؤسسة بحر العلوم الخيرية، المؤلف والكاتب الدكتور مهدي السعيد الذي توفي في لندن عن عمر يناهز 78 عاماً. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس (فقدنا صباح الاثنين الماضي صديقاً عزيزاً ومناضلاً وطنياً لامعاً وقلماً حراً، هو الدكتور مهدي السعيد صاحب كتاب (العمامة السوداء التي كسبت ثقة الجميع). ويتناول الكتاب الصادر في تشرين الثاني الماضي عن مؤسسة بحر العلوم الخيرية في مدينة النجف مسيرة عطاء العلامة السيد محمد بحر العلوم. وقال المؤلف ان (العلامة بحر العلوم واحد من الديريات التي اغنت العراق في مراحل مختلفة من تاريخه الحافل والمليء بالانجازات). واضاف في مقدمة الكتاب ان (العلامة الراحل صنع مجده العلمي والثقافي بنفسه. فقد بدأ جاداً منذ نعومة اظافره ودخل معترك الواقع العلمي والثقافي مسلحاً بحصيلة متراكمة من نتاجات العقل المتنور التي وظفها جميعها في اتجاه ابداعي وتنويري متميز). وقال البيان بشأن السعيد (اذ نعزي انفسنا بهذا الفقد الاليم نعزي اهله ومحبيه واصدقاءه بهذه الخسارة، تغمده الله بواسع رحمته).

وولد السعيد في محلة الدوريين بكرخ بغداد عام 1944 وتخرج من ثانويتها ، ثم هاجر من العراق بعد انفراط عقد الجبهة الوطنية وتعرض الشيوعيين الى القمع عام 1979 قبل ان يتنقل في المنفى بين اليمن وجكوسلوفاكيا، حيث نال الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي، واضطر الى الاقامة لاجئاً في بريطانيا بعد سقوط جدار برلين وانهيار المنظومة الاشتراكية عـــــــــــام 1991.