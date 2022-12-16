تحية من جبال كردستان – يونس حمد

هناك الكثير ممن يدعمون الشعوب الثورية المناضلة. كما أنهم يدعمون نيل حقوقهم المشروعة. تعتبر جمهورية مصر العربية من أقدم دول العالم. من الواضح نفسيا أن المصريين أناس أذكياء. وهي تتقدم دائمًا على العديد من البلدان في مجال العلوم والثقافة ومجالات الحياة الأخرى ، ولهذا عُرفت بأم الدنيا ، مما يعني أنها تتقدم بفارق كبير عن غيرها من البلدان.

.لأنهم لم يكسبوا الحياة الباهظة لكنهم يكسبون رزقهم بسهولة ، لذا فهم دائمًا سعداء. على الرغم من تفشي الفقر في هذا البلد ، إلا أنهم شجعان ولا يستسلمون أبدًا. الكورد لهم تاريخ في هذا البلد.

لذلك ، فإن القرابة بين الشعبين في التاريخ مستمرة حتى يومنا هذا ، ويتضامن الكثير من المصريين مع الشعب الكوردي. نادية صلاح الباحثة في شؤون الكرد وقضيتهم العادلة شخصية مصرية كبيرة. تحاول دائما تقديم الكورد للشعب المصري ،وهو يحاول القيام بذلك في اجتماعات ، في الشوارع ، وكتابة عن الوضع الكوردي وثقافتهم ، حتى تعرف الأجيال المختلفة من المصريين الكورد وقضيتهم. نادية صلاح تحمل قلمًا في يدها كل يوم للتعرف عليها القضية الكوردية لشعبها غالبا ما تأخذ الكاميرا وتتحدث عن الكورد مع صغار وكبار المصريين في الشوارع والأماكن العامة ،يسألهم أسئلة تاريخية كردية والهدف هو الحصول على مزيد من المعلومات عن الكورد وكوردستان . ما تفعله هذه السيدة يستحق الثناء حقًا، إنها تسعى جاهدة من أجل الاعتراف الإيجابي بالأمم ،

إنها خطوة مهمة وتتطلب موقفًا إيجابيًا. دعنا نتحدث عن ذلك. أهنئ السيدة نادية صلاح.

هي دائما تدعم قضية عادلة. اسمح لي أن أقدم لكم تحية كردية صادقة مليئة بالحب والتقدير. تحية لنادية صلاح من جبال كوردستان مرورا بالأهرامات.