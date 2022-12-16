النانو والزنجبيل ..بحث جديد في الصيدلة

عمان- الزمان

كشف بحث علمي جديد عن دور جسيمات النانو الشحمية بوصفها احد حلول المستقبل الواعدة في تحسين فعالية النباتات الطبية

أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ المنشورة في بمجلة العناصر الغذائية التابعة لدار النشر العالمي MDPI و بمعامل تأثر 6.7 من قبل الاستاذ المساعد في كلية الصيدلة جامعة عمان الاهلية الدكتور علي محمود الصميدعي و الصيدلانية فاطمة الشيخ و بالاشتراك مع مجموعة من باحثين، أن تغليف زيت الزنجبيل المعروف باسم الجينجيرول في النانوفيتزوم المعروفة باسم الجسيمات الشحمية النانوية أظهر مساعدة واضحة في تحسين من خصائص زيت الزنجبيل في علاج التئام الجروح و التحسين من الخصائص الفيزيوكيميائية التفضيلية (الحجم الصغير ، التحكم في أطلاق الدواء، الثبات الجيد والتوافق الحيوي) بالاضافة الى أن استخدام تقنية النانو عزز من ثبات وانتقائية وامان زيت الزنجبيل أو مستخلص الزنجبيل الخام. كما ان ننتائج المنشورة ممكن ان تشكل قاعدة يعتمد عليها لتحسين الفعالية للمواد المستخصلة من الطبية في معالجة الجروح و الالتهابات و السرطان.