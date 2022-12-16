إستثمروا التقييم الخارجي يا وزارة التربية – محمد فخري المولى

الخميس1 كانون الأول 2022 بدأ عمل لجان التقييم الخارجي ولكافة المدارس وهي فرصة يجب أن تستثمرها وزارة التربية بمرحلتين :

الأولى

عمل إحصائيات دقيقة لكل المدارس العراقية من حيث

أ. عدد رياض الأطفال والمدارس (الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية) ويتضمن:

1- صلاحية الأبنية

2- عدد الأبنية وتناسبها وفق أعداد الطلبة مع الحاجة المستقبلية

ب. الكادر التعليمي التربوي ويتضمن

1- عدد أفراد الكادر التعليمي الحالي

2- الحاجة الفعلية الحالية بإضافة رؤية مستقبلية لإعداد الكادر التعليمي التربوي

ج. أعداد الطلبة ويتضمن

1- طلبة مدارس الموهوبين

2- طلبة مدارس المتميزين

3- طلبة مدارس المتفوقين

4- طلبة المدارس الاعتيادية الابتدائي، المتوسط، الإعدادي الصباحي والمسائي والأهلي

5- طلبة إعداديان الصناعة، التجارة، التمريض

6- معاهد الفنون الجميلة والسياحة وباقي المعاهد التي لها ارتباط مزدوج مع وزارة التربية.

من خلال أرشفة هذه المعطيات وحوسبتها ستكون الوزارة أمام رؤية حالية واضحة ونظرة استشرافية بمؤشرات مستقبلية لا تقبل الشك.

كل ما تقدم يحتم أن تقدم الوزارة حلول استراتيجية لعودة التعليم لينافس على المستوى الإقليمي والدولي وهو استحقاق للعراق ونُخبه وتخديدا لطلبته ومعلميه فهم قدرة عقلية علمية يُشهد لها.

بالتأكيد الاستعدادات للتقييم الخارجي أمر مهم وقد أجمله

أساتذنا بعدة نقاط نوردها للفائدة.

1- تحضير سجل الجودة جديد لهذا العام.

2- تشكيل لجنة الجودة في المدرسة.

3- زيارة المدير للمعلمين.

تقويم ذاتي

4- إجراء تقويم ذاتي للمعلمين كل معلم يقيّم نفسه من خلال استمارة التقييم الذاتي.

5- إجراء تقييم ذاتي للمدرسة وفق معطيات أهمها نسب النجاح وتقييم المعلمين والاجتماع بالتلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور وأخذ رأيهم في المعايير التي تخص كل مجموعة منهم من خلال استبيان ويكون التقييم الذاتي وفق المعايير ال 25 الخاصة بالتقييم.

6- بعد إجراء التقييم الذاتي للمدرسة يتم العمل على الخطة التطويرية للمدرسة.

7- تفعيل المكتبة المدرسية والمرسم والمختبرات.

8- تفعيل السبورة الإلكترونية بالنسبة للمدارس المشمولة بالصف إلكتروني.

9- الاهتمام بالخطة السنوية واليومية والسجل التراكمي.

10- الاهتمام بالوسائل التعليمية والنشاطات اللاصفية.

11- الاهتمام بالعلم العراقي وبنظافة بناية المدرسة والمجموعة الصحية وكذلك سطح البناية وعدم حرق النفايات داخل المدرسة موضوع لوحة دلالة المدرسة.

12- تفعيل حقوق الإنسان من خلال التوعية والبوسترات.

13- تنشيط دور المرشد التربوي وخاصة تقديم دروس الإرشاد الجمعي للتلاميذ بواقع 4 حصص بالأسبوع.

14- عقد اجتماع مجلس الآباء والمعلمين قبل حضور لجنة التقييم الخارجي.

15- إكمال سجل المستويات العلمية، سجل درجات الخامس، السادس، سجل الترحيل، سجل الأوامر المدرسية، سجل اللجان المدرسية، سجل بديل المدير، سجل العاملين، سجل الحانوت المدرسي، سجل البطاقة المدرسية، سجل التبليغات، سجل التعليم الإلزامي، سجل متابعة التعليم الإلزامي، سجل الإجازات، سجل توزيع الحصص، سجل استلام، تسليم بين موظف الخدمة، الحارس الليلي، سجل الأداء اليومي، سجل الايكال، سجل التشريعات، سجل المتســــربون، سجل غياب التلاميذ (الدوار) وسجلات غيابات التلاميذ.

16- إكمال تنزيل تلاميذ الصف الأول مجدد في القيد العام ودليل القيد.

17- الاهتمام بنظافة وترتيب مخزن الكتب.

18- إكمال معلومات البطاقة المدرسية لجميع تلاميذ المدرسة للصفحات الثلاث الأولى.

19- الاهتمام بنظافة خزانات المياه.

20- الاهتمام بنظافة الحانوت المدرسي وكذلك متابعة لوحة المواد الممنوع بيعها والتأكيد على بطاقة الفحص الصحية للعامل بالحانوت

21- صيانة كهربائيا المدرسة.

22- التأكيد على لوحة نسب النجاح لجميع المراحل وكذلك لوحة أسماء مديري المدارس.

23- كتابة عناوين الشعب لجميع المراحل.

{ ملحوظة:

أ- جميع المدارس الحكومية مشمولة بالتقييم لهذا العام.

ب- النقاط التي كانت تحتاج إلى تحسين في التقييم السابق العمل على أن تكون تلك النقاط تلبي المعيار في الوقت الحاضر هذا أهم ما مطلوب.