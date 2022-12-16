التفاهة تقتحم مدارسنا – عباس فاضل الموسوي

التفاهة هذه المرة تقتحم مدارسنا…بعد حضور الموسيقار العالمي والمفكر والأديب سعدون الساعدي صاحب سيمفونيات( عليه واحترگنا وصمون عشرة بألف) لافتتاح العام الدراسي لمدرسة زهرة المدائن…والغريب ان مديرة المدرسة قدمته بلقب الاستاذ سعدون!!

والمؤلم ان صاحب احترگنا قدم رقصاته وحركاته على أغنية (بغداد لا تتألمي) للفنان الكبير كاظم الساهر التي أجزم ان كل العراقيين قد ذرفوا دمعا عند سماعها حزنا على بغدادهم التي غزتها طيور الظلام وخربتها معاول الجهل.

وقرأت ان وزارة التربية العراقية شكلت لجنة تحقيقية للنظر بحادث زيارة المطرب سعدون الساعدي إلى تلك المدرسة ..عسى ان يكون القرار رادعا يتناسب مع حجم التعدي على براءة الطفولة في مؤسساتنا التعليمية.

اعتقد ان ما يحصل في مجتمعنا الحالي هو افراز ونتاج طبيعي للظروف التي مر بها المجتمع العراقي من حروب عبثية وازمات اقتصادية ممثلة بالحصار الاقتصادي وسيطرة قوى الاستبداد.

واعتقد ان تلقي المواطن وبشكل مفاجئ للمستحدثات التكنولوجية

اوجد ارضية مناسبة لصناع التفاهة ومدعي الفن والاعلام لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي بنشر محتواهم الفارغ وخدعوا انفسهم بعدد المتابعين البسطاء الذين يحركهم العقل الجمعي.. لا أريد التطرق الى أسماء هؤلاء لان ذكرهم قد يمثل دعاية مجانية لأعمالهم الفارغة فكريا وتراجعا مخيفا لمستوى القيم الاجتماعية والتي والى وقت قريب كنا نفخر بها.

فنان الشعب

الأخطر في الموضوع هو تقبل ما ينتج من تفاهة كأنها أمر عادي!؟

أخشى أن يأتي يوم يرى فيه أصحاب تلك البضاعة أنفسهم على أنهم يستحقون لقب( فنان الشعب)!؟

وتكملة لفكرة المنشور أشير الى ما كتبه أحدهم حول صناعة التفاهة.

(هل تعلم انه في كل مكان من : (الولايات المتحدة الامريكية, كندا, الدول الاوروبية) انتشرت في الآونة الاخيرة لوحات تعبيرية مكتوب فيها :

stop making stupid people famous

ومعناها : توقف عن جعل الناس الأغبياء مشهورين.

فالدفع بالتافهين الى واجهة العمل الاجتماعي والاعلامي هو جريمة بحق الاجيال الناشئة والشباب في سن المراهقة…

فلو اخدنا جولة مطولة على حسابات المشاهير الجدد في المواقع التواصل الاجتماعي لوجدنا انها تشترك في سمة واحدة هي اعتمادها على صناعة التفاهة او ما يطلق عليه (الاستهبال)

أقفز, أرقص, أصرخ

أصدر أصوات غريبة

تكلم بكلام لا معنى له

وتأكد ستشتهر وستجد من يصفق لك وبعد أن يتجاوز عدد متابعيك مليون ستنهال عليك عروض الاستضافة في وسائل الاعلام والمهرجانات , وماذا بعد هذا الحدث ؟

– أخلاق تنحدر

– ثقافة تتسطح

– جيل ضائع

ومن المسؤول عن هذا كله ؟

كلنا مسؤولون من أفراد ومؤسسات ومجتمع توقفوا عن جعل الاغبياء مشاهير بعدم النشر.

وهذا الكتاب للكاتب الكندي (آلان دونو) يحيلنا على مدى تفاهة المجتمع بعيدا عن ماهو واقعي.