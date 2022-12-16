درجال: الفار موجود لتأمين تحكيم جيد في خليجي 25

بغداد- الزمان

رأى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال أن بطولة خليجي 25 ستكون استثنائية التنظيم من جميع النواحي. وقال درجال، إن العراق سيستخدم تقنية الفار في بطولة خليجي 25 لافتاً إلى أن الاتحاد جهّز إدخال تقنية الفار للعراق في البطولة لتكون هذه المرة الأولى التي تستخدم من قبل الحكام في العراق. وأضاف أن الاتحاد أكمل أغلب المتطلبات التنظيمية لبطولة خليجي 25 المقررة في البصرة مطلع العام المقبل مردفاً بالقول أتابع حالياً في البصرة مراحل اكمال النواقص التي أشرت عليها الوفود الخليجية التي زارت البصرة بين فترات متعاقبة. ولفت إلى أن العمل مستمراً ليل نهار ولم يتبق للإنجاز التام سوى مدة بسيطة جداً، موضحاً أن البصرة ستكون جاهزة بشكل نهائي نهاية الشهر الحالي.

إلغاء رسوم

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء الرسوم التي كانت مقررة للحصول على تأشيرة الدخول للعراق للراغبين بحضور منافسات بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25 التي ستستضيفها محافظة البصرة. وقال عضو الاتحاد رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة أحمد الموسوي في بيان إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول بهدف دعم البطولة وتسهيل وجود الجمهور وحضورهم منافساتها بسهولة وانسيابية عالية. وأضاف الموسوي أن الاتحاد العراقي لكرة القدم وفر بالتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة جنوبي العراق جميع مستلزمات إنجاح البطولة من النواحي الإدارية والتنظيمية واللوجستية وذلك من أجل إظهارها بشكل يليق بتاريخ الكرة والبطولات الخليجية. وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت مسبقاً فرض رسوم بقيمة 200 دولار على تأشيرة الدخول للراغبين بحضور بطولة خليجي 25 المقرر انطلاق منافساتها في البصرة في السادس من يناير المقبل، وهو أمر أثار جدلاً لدى مواطنين خليجيين.