إنطلاق موسم 2024 لفورمولا 1 من السعودية

{ الرياض- وكالات: أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية في بيان اليوم الخميس، أن موسم 2024 من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 سينطلق من السعودية بدلا من أستراليا. وكشفت حكومة ولاية فيكتوريا عن تمديد الشراكة مع فورمولا 1 بشأن سباق جائزة أستراليا الكبرى، حتى عام 2037. ونقل موقع أوتو سبورت البيان الذي أوضح جزء من الاتفاق سيشهد استضافة ملبورن السباق الأول لموسم فورمولا 1 لمدة 4 أعوام على الأقل بين عامي 2023 و 2037 على أن تستضيف السعودية السباق الافتتاحي لموسم 2024 احتراما لشهر رمضان المعظم. وفي عام 2024 سيبدأ شهر رمضان في العاشر من آذار/مارس، مما يعني أن سباق جائزة السعودية الكبرى سيقام في الأيام الأولى من نفس الشهر في ذلك العام. ويبدأ موسم 2023 بسباق جائزة البحرين الكبرى يوم الخامس من آذار/مارس، يليه سباق جائزة السعودية الكبرى في جدة في 19 من الشهر ذاته. ويتواجد سباق جائزة السعودية الكبرى على أجندة فورمولا 1 منذ عام 2021. وأنهى السائق الألماني ميك شوماخر، شراكته مع فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 حيث وقع لفريق مرسيدس كسائق احتياطي للموسم المقبل. وكان مرسيدس هو الفريق ذاته الذي أنهى معه مايكل شوماخر (والد ميك) مسيرته الحافلة مع اللعبة عام 2012. وكان شوماخر (23 عاما) بلا فريق في ظل عدم تجديد عقده مع فريقه هاس، الذي قضى معه موسمين. كان توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، أشاد بالسائق الألماني وعائلته في الأسابيع الأخيرة، قبل أن ينضم ميك في النهاية للفريق الذي هيمن على لقب بطولة العالم في فئة الصانعين ما بين عامي 2014 و2020 ولديه البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات في فئة السائقين، وكذلك مواطنه جورج راسل كسائقين أساسيين. وقال شوماخر في بيان لفريق مرسيدس: أعتبر هذه بداية جديدة، إنني متحمس وممتن لتوتو وكل من شارك في الأمر لوضع ثقتهم بي. وأضاف شوماخر إنني ملتزم ببذل كل ما في وسعي للمساهمة في أدائهم في هذه البيئة التنافسية والاحترافية للغاية. وأوضح السائق الألماني فورمولا 1 هو عالم رائع، ولن تتوقف أبدا عن التعلم، لذلك أتطلع لاستيعاب المزيد من المعرفة وبذل كل جهودي لصالح فريق مرسيدس. من جانبه، قال فولف ميك سائق شاب وموهوب ويسعدنا انضمامه للفريق. إنه مجتهد، ولديه نهج هادئ ومنهجي ولا يزال متعطشا للتعلم والتطور كسائق.

نهج هادئ

وأشار رئيس مرسيدس نعلم أيضا أن مع اكتساب ميك عامين من الخبرة في سباقات فورمولا 1 سيكون مستعدا للدخول للسيارة في وقت قصير ليحل محل لويس أو جورج، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كان شوماخر قد أعرب عن رغبته في البقاء في سباقات فورمولا 1 بعد قرار هاس بعدم الاحتفاظ به، وكان الانتقال إلى مرسيدس ممكنا بعد إنهاء عقده كعضو في أكاديمية فريق فيراري، الذي فاز والده معه بخمسة من ألقابه العالمية السبعة. من جانبه، ذكر فريق فيراري: قرر سكوديريا فيراري وميك شوماخر بشكل متبادل عدم تمديد تعاونهما، بعد العمل معا لمدة 4 سنوات مع ميك، بعد أن كان جزءا من أكاديمية فيراري للسائقين. وأوضح الفريق سكوديريا فيراري تشكر ميك على هذه السنوات الأربع والكيلومترات العديدة التي قطعناها معا، وتتمنى له كل التوفيق في المستقبل.