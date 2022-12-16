بايدن يشيد بأداء منتخب أسود الأطلس

{ الدوحة- وكالات: أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بالأداء الرائع للمنتخب المغربي خلال بطولة كأس العالم 2022. ولم يكتف الرئيس الأمريكي جو بايدن باختصار خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة بواشنطن بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر وأشاد بأداء أسود الأطلس خلال البطولة.

وقال بايدن عبر تويتر بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل صفر، لقد كان شرفا عظيما أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي (عزيز) أخنوش. بغض النظر عن الفريق الذي تشجعه، فإن ما حققه هذا الفريق رائع. وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالسا على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبث المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفرنسيين. وقبل أن يأخذ استراحة كرة القدم هذه، حرص الرئيس الأمريكي على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حد كبير مع أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم. وقال جو بايدن أمام حوالي خمسين رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس ليبيريا جورج وياه نجم كرة القدم السابق الذي يلعب ابنه تيم مع المنتخب الأمريكي، أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك. ولم يدم خطابه إلا نحو 17 دقيقة، وانتهى في الساعة 14,04. شار إلى أن منتخب الديوك أنهى الحلم المغربي وفاز على أسود الأطلس بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2022. وجاء الهدف الأول في المباراة من أقدام ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف راندال كولو مواني الثاني في الدقيقة 79. وبذلك، ضمن المنتخب الفرنسي المرور إلى نهائي المونديال، حيث سيلتقي، يوم الأحد المقبل، منتخب الأرجنتين. أما المنتخب المغربي فسيلعب أمام كرواتيا، يوم السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث. وكان المنتخبان المغربي والكرواتي التقيا في دور المجموعات وتعادلا من دون أهداف، وتصدر أسود الأطلس المجموعة وحلت كرواتيا ثانيا، وتأهلا معا لدور الستة عشر.